Chiara Ferragni, bracciale da 300 mila euro e location di lusso

Chiara Ferragni e Fedez tornano a fare i romantici e lo fanno in grande stile. La coppia social più seguita d’Italia, infatti, torna a farsi vedere durante un’uscita romantica all’interno di una location davvero…costosa.

Chiara Ferragni e la costosissima uscita romantica

A dire la verità era da un po’ di giorni che Chiara Ferragni e Fedez non si mostavano in coppia sui social tanto che i primi chiacchiericci stavano già iniziando a circolare: sarà aria di crisi tra i due? I Ferragnez invece, con un colpo di teatro social, hanno invece in un poco tempo cancellato tutte queste voci.

La location di lusso

I due ragazzi infatti, martedì 18 gennaio, hanno trascorso assieme una serata romantica senza i figli in un locale esclusivo di Galleria Vittorio Emanuele, nel centro di Milano. Ad accoglierli dei petali di rosa a terra, candele e un lussureggiante tavolo apparecchiato. Tutte le pietanze che i due hanno gustato, inoltre, sono state preparate dallo chef Carlo Cracco. I due, però, non è la prima volta che fanno uscite così lussuose.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Chiara Ferragni, il bracciale costosissimo regalato da Fedez

Il colpo di scena, però, è il prezioso regalo che Fedez ha fatto a Chiara Ferragni. Si tratta, nello specifico, di un bracciale Panthère de Cartier in oro bianco 18 carati, con occhi di smeraldo, macchie in onice, naso in onice e diamanti (10,81 carati). Prezzo? Ben 318mila euro. È probabile, però, che Fedez possa aver speso ancora di più perchè esiste una versione ancora più preziosa del bracciale, apparentemente uguale, che in realtà è diversa nella composizione delle pietre (occhi di smeraldo, macchie in zaffiro, naso di onice e diamanti di 10,81 carati).