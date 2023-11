Domenica 5 novembre è andato in onda l’episodio finale di Cuori 2, ma Cuori 3 si farà? C’è chi già guarda al futuro e spera nella terza stagione.

Cuori 3 si farà? Terza stagione della fiction possibile

Domenica 5 novembre è andato in onda l’episodio finale di Cuori 2, ma la nuova stagione? I fan della fiction se lo chiedono, sicuramente, ma anche la sua sceneggiatrice Simona Coppini che ne ha parlato a Fanpage.it. La quale ha confermato di aver già presentato un’idea per Cuori 3, ma le idee possano cambiare in base alla disponibilità degli attori principali come Matteo Martari e Pilar Fogliati.

Cuori 3 in bilico

L’ok a una terza stagione, però, non è ancora arrivato ed è probabile il fatto che i vertici stiano aspettando tutti i dettagli sugli ascolti per decidere. Ciò che è certo è che è stato presentato un concept sul futuro dei personali principali, e che l’arrivo di un eventuale Cuori 3 se approvato arriverebbe tra circa un anno e mezzo.

Sul futuro di Delia e Alberto, la sceneggiatrice ha detto: “Sicuramente si vorranno per sempre bene. C’è un legame che, a prescindere da quello che succederà tra loro, non si spezzerà mai”.

Le parole della sceneggiatrice

Su un possibile Cuori 3, Coppini ha detto che “tutte le storie sono aperte. È tutto in sospeso. Siamo stati abbastanza abili o forse antipatici, visto che sui social volano insulti all’indirizzo degli sceneggiatori”