Eva Nestori, chi è la moglie di Michele Riondino: vita privata, carriera, figlie

Chi è Eva Nestori, moglie di Michele Riondino. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla compagna di vita del noto attore pugliese, protagonista de Il giovane Montalbano. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Eva Nestori, moglie di Michele Riondino: vita privata e carriera

Nata nel 1979, Eva Nestori ha 44 anni ed è la moglie di Michele Riondino, noto attore pugliese. Sua compagna storica, lo ha sposato dopo tredici anni di fidanzamento nel giugno del 2023, dopo una bellissima cerimonia a Noto, in provincia di Siracusa. È una make-up artist di successo che si è formata all’Accademia Altieri Moda e Arte di Roma, specializzandosi in estetica cine-teatrale. Nel corso della sua carriera ha lavorato per moltissimi attori e personaggi dello spettacolo.

Vita privata, il primo incontro con l’attore e le figlie

La coppia sta insieme dal 2010, quando i due si incontrano per la prima volta sul set de Il giovane Montalbano. Riondino ha il ruolo da protagonista, mentre Nestori è una delle make-up artist della troupe. In una recente intervista, l’attore ha raccontato di averle dato il primo bacio la sera del giorno in cui si sono conosciuti: “Quel bacio ha fermato il tempo, ha impresso un ricordo così profondo dentro di me, che ancora oggi ricordo esattamente quello che ho provato in quel momento. Potrei raccontare, secondo dopo secondo, i pensieri e le emozioni vissute. Sapevo che non sarei più tornato indietro. È stato un incantesimo”.

Dal loro amore sono nate due figlie, la primogenita Frida nel 2014 e la più piccola Irma nel 2020, in pieno periodo di pandemia. Durante la sua seconda gravidanza Eva ha spesso messo in evidenza le sue frustrazioni per l’insensibilità delle persone e i tanti stereotipi di cui sono vittime le donne incinte.

Ne ha parlato in un lungo sfogo sul suo profilo Facebook: “Stia attenta col cibo sennò me diventa ‘na barca e suo marito non la vuole più”…”Ma sei enorme!!!”…”Signora ma quando nasce? Ancora due mesi??? Ma è sicura che ce n’è uno solo???”…”Con la gravidanza precedente ho preso 17 kg, ci ho messo un po’ ma poi li ho persi’. “Eh vabbè signora ma l’altra volta era anche più giovane, infatti non dico che questa sia l’ultima possibilità però più o meno è così “…“Bhè sei diventata proprio cicciottella eh?!” Queste sono solo alcune delle frasi che mi sono sentita dire da medici, conoscenti, gente di passaggio in questi mesi lunghi, difficili a volte estenuanti…ma ci siamo quasi il nono mese sta per finire e voglio dire a tutte le mamme in attesa che siamo belle, siamo uniche, siamo fortunate e speciali, come tutti i bambini che stanno venendo al mondo in questo momento così assurdo per il pianeta. Tanto amore”.