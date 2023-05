Quel pazzo venerdì, sequel in arrivo a vent’anni dal primo film

Quel pazzo venerdì, torna la commedia sullo scambio di corpi: la Disney lavora al sequel. A vent’anni dal primo film, Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis si preparano a riprendere i ruoli di madre e figlia nel seguito di un film cult.

Quel pazzo venerdì, la Disney lavora al sequel vent’anni dopo

La Disney punta tutto sul ritorno di un film cult. Secondo l’Hollywood Reporter, è ufficialmente in produzione un sequel per Quel pazzo venerdì, commedia del 2003 sullo scambio di corpi con protagoniste Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Le due attrici sarebbero pronte a tornare a interpretare i loro ruoli originali di madre e figlia a vent’anni dall’uscita del primo film. Al momento la sceneggiatrice Elyse Hollander, già conosciuta per Queens of the Stone Age e Strutter, è al lavoro sul copione. Il primo film, diretto da Mark Waters e basato sul romanzo per ragazzi A ciascuno il suo corpo di Mary Rodgers, aveva incassato ben 160 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 20 milioni.

L’entusiasmo delle attrici: “C’è un film da fare, c’è qualcosa che mi ha colpito”

Negli ultimi mesi, Jamie Lee Curtis si era più volte detta interessata a rivisitare il mondo di Quel pazzo venerdì in un nuovo film: “C’è qualcosa che mi ha colpito molto. Quando sono tornata, ho chiamato i miei amici della Disney e ho detto: “Sembra che ci sia un film da fare“. Una buona sensazione che ha portato l’attrice, lo scorso marzo, a scoprirsi un po’: “Accadrà, ne sono sicura. Al momento non posso dire che ci sia qualcosa di ufficiale in sviluppo, ma state certi che il sequel verrà realizzato“.

Si tratterebbe di un ritorno in grande stile anche per Lindsay Lohan, considerata una stella in ascesa nei primi anni duemila. Dopo un periodo altalenante, la carriera di Lohan è in ripresa: ha recitato nell’horror Among the shadows e nella commedia romantica Netflix Falling for Christmas. Anche lei si è detta interessatissima al progetto in una recente intervista al Times: “Certo che mi farebbe piacere. Jamie ed io siamo entrambe aperti a questo progetto. Siamo pronte a fare qualcosa che la gente adorerà”.