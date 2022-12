Quarta Repubblica, 5 dicembre: anticipazioni ed ospiti della puntata

Quarta Repubblica torna in prima serata su Rete 4 lunedì 5 dicembre. Tanti temi che saranno affrontati così come gli ospiti.

Quarta Repubblica va in onda in prima serata su Rete 4 lunedì 5 dicembre. Diversi temi saranno affrontato con numerosi ospiti del programma invitati dal conduttore Nicola Porro. Ecco quali sono.

Quarta Repubblica, 5 dicembre: anticipazioni

Il programma Quarta Repubblica torna in prima serata su Rete 4 lunedì 5 dicembre. Alla conduzione c’è sempre il giornalista Nicola Porro che affronterà durante la puntata temi come i costi della politica dopo il taglio del numero dei parlamentari, al nuovo regolamento europeo per la riduzione degli imballaggi e al caso del documentario su immigrazione e Ong “L’Urlo” del regista Michelangelo Severgnini, contestato a Napoli durante la proiezione al “Festival dei diritti umani”.

Poi, ci sarà spazio a un’inchiesta sulla gestione dei beni confiscati alla mafia e una sul controllo dei finanziamenti alle cooperative per l’assistenza ai migranti. Infine, sarà affrontato anche il terremoto che è avvenuto nella società di calcio Juventus.

Gli ospiti della puntata

Il personaggio speciale in studio nel programma di Rete 4 è senza dubbio Zdenek Zeman che ha presentato il suo libro qualche giorno fa. Importante anche l’intervista al Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Ospiti della serata, tra gli altri, la vicecapogruppo del M5S alla Camera Vittoria Baldino, il deputato e presidente di +Europa Riccardo Magi, il magistrato Cuno Tarfusser, l’esperto di lavoro previdenza e welfare Alberto Brambilla, l’ex presidente della Regione Calabria Mario Oliveiro, Piero Sansonetti, Pietro Senaldi, Alessandro Barbano, Claudia Fusani, Andrea Ruggieri, Francesca Ronchin, Daniele Capezzone e Sandra Amurri. Come sempre, il contributo di Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura, e il punto di vista di Gene Gnocchi.

LEGGI ANCHE: Nicola Porro, chi sono moglie e figli?