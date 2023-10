Salvini contro Apostolico ancora una volta: la vicenda finisce in Procura

Salvini contro Apostolico: il ministro dei Trasporti e Infrastrutture ha nuovamente lanciato un attacco al giudice che è finita in questi giorni in una bufera e polemica politica per la sua presunta partecipazione a un corteo contro il leader della Lega.

Salvini contro Apostolico ancora una volta

Matteo Salvini attacca ancora una volta il giudice Iolanda Apostolico, finita nella bufera per una sua presunta partecipazione a una manifestazione contro il leader della Lega. “Preoccupa e sconcerta quanto sta emergendo. Il giudice che ha liberato più clandestini e contesta le norme del governo sull’immigrazione in passato ha condiviso insulti contro di me e ha partecipato – col compagno – a manifestazioni di estrema sinistra a favore degli immigrati durante le quali si insultavano le forze dell’ordine al grido di assassini e animali: è motivo di profondo imbarazzo per tutte le istituzioni”.

La vicenda finisce in Procura

Il leader dei Verdi e deputato di Avs Angelo Bonelli ha depositato in Procura un esposto sul video “affinché verifichi se vi sia stata violazione dell’articolo 326 del codice penale, chiedendo di perseguire i soggetti che ne dovessero risultare responsabili, e per tutti quei reati che nei fatti esposti dovessero essere ravvisati”. Tuttavia, la questura di Catania fa sapere che il video della manifestazione del 25 agosto 2018 nel quale compare il giudice Iolanda Apostolico “non risulta tra gli atti d’Ufficio relativi all’evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito”.