Libero e Virgilio funzionano finalmente: come fare il reclamo dopo il ripristino

Libero e Virgilio funzionano dopo una settimana di blocco e disservizi. Dopo il ripristino, molti utenti stanno pensando di fare reclamo alle due aziende. Così molte associazioni dei consumatori si stanno già organizzando.

Libero e Virgilio funzionano finalmente

Libero e Viriglio dopo giorni di blocco finalmente tornano funzionanti. Quasi una settimana di blocco e disservizi che hanno colpito circa 9 milioni di utenti. “I tempi sono stati lunghi, lo abbiamo detto, ma l’obiettivo primario è stato quello di tutelare l’integrità dei dati dei nostri utenti – veniva comunicato in una nota – I momenti di #down in una tech company possono accadere, il nostro obiettivo ora è essere un provider di posta ancora migliore di prima per tutti gli italiani. Continueremo a comunicare attraverso i nostri touchpoint, fino alla completa risoluzione del problema”.

Come fare il reclamo dopo il ripristino

Per Altroconsumo bisogna agire in questo modo: “Abbiamo, infatti, recuperato i contratti di Virgilio email e Libero email e abbiamo trovato una clausola davvero “furba” (e a nostro avviso vessatoria) che limita la responsabilità dell’azienda in caso di disservizi e mancato funzionamento. Clausola che a nostro avviso non può essere applicata in maniera così generica. Ci sono quindi gli estremi per inviare un reclamo a Italiaonline attraverso la nostra piattaforma Reclama Facile argomentando i danni subiti”.

Il Codacons invece propone una class action per ricevere danni materiali e morali, chiedendo all’azienda di “disporre indennizzi diretti in favore di tutti gli utenti coinvolti nel disservizio“. Al momento, tuttavia, non ci sono dettagli su quello che il Codacons voglia fare “a tutela dei 9 milioni di italiani”.