Como, incidente in moto: un uomo è morto

Como, incidente in moto: un terribile schianto nella notte tra l’8 e il 9 giugno ha coinvolto un uomo di 56 anni che su una moto si è schiantato e ha perso la sua vita. Una tragica notizia che segue già un altro incidente sempre a Como un paio di giorni fa.

Como, incidente in moto

Nella notte tra l’9 e il 9 giugno 2022, allo svincolo tra via Pasquale Paoli e via Clemente XIII.

intorno all’1.30. si è verificato un terribile incidente. Immediatamente sono sopraggiunti i soccorsi ma anche le forze dell’ordine per indagare e capire la dinamica dell’incidente. Purtroppo, nello schianto un uomo ha perso la sua vita.

Già, il 6 giugno intorno alle 20.20 sempre a Como ma in viale Varese, un’auto e una moto si sono scontrate e dall’impatto sono rimaste ferite e coinvolte 5 persone: due ragazzi di 16 e 17 anni, un uomo di 32, una donna di 25 anni e un’altra persona di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Un uomo è morto

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 56 anni che purtroppo a seguito della caduta da una moto ha perso la vita. Non si sa con esattezza, se sono stata coinvolte altre vetture ma soprattutto persone. In queste ore, le forze dell’ordine stanno svolgendo rilievi e indagini per capire la dinamica dell’incidente ed accertarsi che non ci siano stati altri danni e conseguenze gravi.

