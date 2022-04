Vittoria Baldino, chi è la deputata del Movimento 5 Stelle

Chi è Vittoria Baldino, deputata calabrese del Movimento 5 Stelle in carica dal 2018. Scopriamo qualcosa in più sull'avvocatessa.

Chi è Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle classe 1988. La giovane politica calabrese è in carica dal 2018 ed è la portavoce del suo partito nella Camera dei Deputati.

Chi è Vittoria Baldino, deputata del Movimento 5 Stelle e portavoce del partito

Nata a Rossano, in provincia di Cosenza, il 28 maggio 1988, Vittoria Baldino è una politica 33enne del Movimento 5 Stelle. L’onorevole è in carica alla Camera dei Deputati dal 23 marzo 2018 ed è una delle figure emergenti del partito fondato da Beppe Grillo.

Portavoce del partito alla Camera, la deputata è anche Capogruppo del M5S nella Commissione Affari Costituzionali. Fa parte inoltre del Comitato Politiche Giovanili dei 5 Stelle.

Prima di entrare in politica, si è laureata in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, con tesi in scienze delle finanze. È un’avvocatessa specializzata in diritto amministrativo ed urbanistico, e fa attivismo con il Movimento dal 2013. In passato ha collaborato con l’assessorato alle politiche abitative della Giunta di Virginia Raggi.

Alle ultime elezioni parlamentari è stata la quarta donna più votata del M5S.

La deputata sui social: Instagram, Facebook e Twitter

È possibile seguire gli interventi e il pensiero di Vittoria Baldino attraverso i suoi molti profili sui social. La deputata ha un attivo profilo Instagram, con quasi 10mila follower, una pagina Facebook dove supera i 40mila e un account Twitter con un seguito attorno ai 3mila follower.