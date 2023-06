Previsioni meteo del 20 giugno con il caldo estivo che arriva in Italia: in alcune città sopra i 30 gradi

Previsioni meteo, arriva il caldo con alte temperature che per qualche giorno faranno boccheggiare diverse città. In Sardegna, dall’allerta maltempo si passa al caldo con rischio incendi. Una situazione che si capovolge in poco tempo in diverse zone della Penisola.

Previsioni meteo del 20 giugno con il caldo estivo

Martedì 20 giugno arriva in Italia l’anticiclone Nord-Africano che porterà su gran parte della Penisola il caldo estivo con temperature elevate. Secondo gli esperti di meteo.it “l’ondata di calore non sarà particolarmente durevole: tra venerdì 23 e sabato 24, con l’indebolirsi dell’anticiclone, il tempo dovrebbe tornare più instabile a partire dal Centro-Nord e le temperature riallinearsi a quelle normali per il periodo”.

In alcune città sopra i 30 gradi

In alcune città il termometro sarà anche sopra i 30 gradi come Milano. Inoltre, le “temperature in aumento, con valori massimi tra 28 e 33 gradi, con punte di 34-35 gradi nell’interno del Centro e in Sicilia, fino a 38-39 gradi in Sardegna. Venti di Scirocco in rinforzo sui mari di ponente e in Sardegna”. Massime sopra i 35 gradi a Firenze, Perugia, Roma, Bari e Palermo. Temperature a 32 gradi e più a Bolzano, Verona, Udine, Milano e Bologna.

Dunque, in Sardegna la protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteo avverse valido fino alle 18:00 del 22 giugno: dalla giornata di lunedì 19 giugno 2023 “si prevedono temperature localmente molto elevate sulla Sardegna settentrionale ed occidentale, in ulteriore aumento il giorno seguente (martedì 20 giugno 2023). Nelle giornate di mercoledì e giovedì (21 e 22 giugno 2023) le temperature molto elevate interesseranno tutta la regione. Le temperature massime, nell’arco del periodo, potranno superare localmente i 40 gradi”.