In occasione dei 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, l’Ortea Palace Hotel Sicily – Autograph Collection di Ortigia ospita la prima di due tappe siciliane della mostra “Omaggio a Marcello: l’uomo Marcello, l’attore Mastroianni e le immagini dei film girati in Sicilia”.

L’idea degli organizzatori è stata quella di celebrare il centenario dalla nascita (28 settembre 1924) del grande interprete del cinema italiano riportandolo in Sicilia, nei luoghi che hanno visto la realizzazione di capolavori della filmografia e in cui ha interpretato, pur non essendo nato nel territorio isolano, personaggi e film che hanno vinto Oscar e contribuito all’internazionalizzazione dell’identità culturale siciliana.

La mostra, realizzata grazie al suo curatore Daniele Luxardo – Presidente del comitato “Mastroianni 100”- racconta attraverso le immagini, da un lato, la complessa personalità di Marcello Mastroianni, uomo e attore capace di catturare la realtà del suo tempo, di penetrarne l’anima e di esprimerla rendendola all’esterno nella sua complessità e interezza, e dall’altra la Sicilia con una retrospettiva dei momenti più significativi colti da grandi fotografi sui set di alcuni celebri film o con le immagini dei fuori scena.

Mastroianni, dal 6 al 13 luglio le gigantografie in occasione dell’Ortigia Film Festival

Dal 6 al 13 luglio, in occasione e in concomitanza della sedicesima edizione di Ortigia Film Festival e allo scopo di creare un dialogo continuo tra l’arte, il territorio siciliano e il festival, saranno esposte all’interno dell’Ortea Palace Hotel, lavorando sulle altezze della sua struttura monumentale, 9 suggestive gigantografie che ritraggono Marcello Mastroianni in vari momenti nel corso di un trentennio, dal 1957 alla prima metà degli anni Duemila.

Dalla foto ritratto scattata all’interno dello studio fotografico da Aldo Luxardo (padre del curatore della mostra e fotografo ufficiale dell’attore) nel 1957, successivamente alle riprese del film “Le Notti Bianche” di Visconti, al celebre e iconico scatto fotografico a colori del 1990 del noto fotografo Pino Settanni in una pausa durante le riprese del film “Stanno tutti bene” di Giuseppe Tornatore; dalle immagini tratte dal film “Il Bell’Antonio” di Mauro Bolognini, girato nel 1959 a Catania, interpretato da Mastroianni insieme ad una splendida Claudia Cardinale a quelle in bianco e nero scattate in un fuori scena da Carlo Riccardi, durante le riprese del film ”Divorzio all’Italiana” di Pietro Germi, girato ad Ispica nel 1961, e delle quali una lo vede insieme a una giovanissima Stefania Sandrelli in abito da sposa, durante una pausa di lavorazione del film.

Non mancano poi le immagini iconiche scattate da Pierluigi Praturlon, tratte dal celeberrimo film di Federico Fellini “La Dolce Vita” e la memorabile inquadratura finale del film sulla spiaggia di Fregene, l’altra celebre immagine iconografica con Anita Ekberg nella Fontana di Trevi, durante il bacio più famoso della storia del cinema italiano e un’intensa inquadratura di Carlo Riccardi del film “la Notte” (1961) di Michelangelo Antonioni con Monica Vitti.

Sarà proiettato anche un video della durata di circa 34 minuti, in loop su apposito schermo e realizzato in collaborazione con il Trailers FilmFest, che consentirà allo spettatore di ripercorrere, attraverso una sequenza di 13 trailers dei suoi celebri film, la carriera cinematografica di Marcello Mastroianni.

“Marcello Mastroianni – la filmografia fatti e personaggi”: il libro

Da ultimo sarà l’occasione per presentare il libro: “Marcello Mastroianni – la filmografia fatti e personaggi” edito dalla Gambini Editore e scritto da Giampiero Mele, proprio per il centenario della nascita dell’attore.

Questo progetto rientra in un percorso già da tempo avviato dell’Ortea Palace Hotel Sicily, Autograph Collection di Marriott, struttura alberghiera che si affaccia sul Porto Piccolo dell’isola di Ortigia (Siracusa) e che si trova all’interno dell’antico Palazzo delle Poste e Telegrafi della città, un magnifico edificio del 1920 progettato dall’ingegner Francesco Fichera. La proprietà ha voluto mettere a disposizione gli spazi per promuovere l’arte e la cultura in tutte le forme, in particolare la sua ampia hall che riporta alla mitologia greca e al concetto di Agorà come luogo di incontro dal forte significato simbolico.

Russotti: “La promozione dell’arte rientra nella nostra mission”

“La promozione dell’arte, della cultura e della bellezza e in tutte le sue forme rientra a pieno titolo nella mission che da sempre ispira le azioni del Gruppo Russotti e che coinvolge tutte le nostre strutture ha dichiarato Pippo Russotti – Managing Director di Russotti Gestioni Hotel “Ospitare per noi è regalare esperienze che coinvolgano tutti i sensi e che raccontino l’anima delle destinazioni. Questa è la visione che mi vede impegnato in prima linea insieme a tutti i miei collaboratori. Siamo onorati quindi di ospitare la mostra retrospettiva di Mastroianni, di questo immenso protagonista del cinema italiano, che attraverso le immagini e la filmografia ripercorre la storia di generazioni di siciliani, ne interpreta l’essenza e la rende accessibile ed eterna”.

Gallo: “Raccontare la complessa persona di Mastroianni nella sua interezza”

“Omaggiare Marcello Mastroianni, uno dei più grandi attori al mondo, nell’imponente hall dell’Ortea Palace di Siracusa, ex palazzo delle poste è in linea con la filosofia di OFF, che da sempre sostiene l’arte e la commistione tra le sue diverse declinazioni”. Così Roberto Gallo, allestitore della mostra e fondatore di OFF. “La mostra ha l’ambizione di raccontare – attraverso nove scatti tratti da film girati in Sicilia che sovrasteranno l’intero spazio dell’imponente hall dell’hotel – la complessa persona di Mastroianni, nella sua interezza di attore e la sua figura di interprete della realtà del suo tempo”.

Inaugurata il 6 luglio, sarà aperta al pubblico fino all’ 13 luglio 2024.

Ortea Palace Hotel Sicily Autograph Collection

Via Riva Nazario Sauro

Ortigia – Siracusa