Previsioni del meteo in Italia sabato 6 maggio: cosa succede nel weekend

Previsioni del meteo di venerdì 6 e domenica 7 maggio: secondo gli esperti iniziano a percepirsi le prime temperature più alte. Tuttavia, almeno fino a metà mese di maggio il tempo sarà ancora instabile a tratti.

Previsioni del meteo in Italia sabato 6 maggio

Dopo settimane di tempo instabile con frequenti allerte meteo, in molte Regioni d’Italia già da sabato 6 maggio le temperature potrebbero avere un rialzo importante tanto da far vivere la primavera che in questo 2023 ha faticato a farsi sentire. Tuttavia, come riporta ilmeteo.it, “almeno fino a metà Maggio dovremo fare i conti con un flusso di correnti instabili in discesa dal Nord Europa/Atlantico fin verso il bacino del Mediterraneo”. Anche gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una nuova ondata di maltempo per la seconda settimana di maggio.

Sabato 6 maggio al nord è previsto “al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Est. Al pomeriggio instabilità presente sui rilievi alpini e appenninici con piogge e temporali sparsi, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ancora piogge sparse su Alpi e Prealpi; nuvolosità medio-alta in transito sui restanti settori”. Al Centro “la mattina cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo sui settori interni con possibili rovesci isolati, per lo più’ soleggiato altrove. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità”. Al sud “al mattino tempo stabile con cieli per lo più soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in formazione nelle zone interne ma senza fenomeni di rilievo associati, sereno altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Cosa succede nel weekend

Domenica 7 maggio di nuovo un tempo instabile su alcune regioni tra nord e sud. Infatti al Nord “locali piogge tra Piemonte e Lombardia. Instabilità in aumento nel pomeriggio su regioni di Nord-Ovest e settori alpini con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata ancora fenomeni su Alpi e alte pianure”. Al centro “tempo asciutto sulle regioni centrali con nuvolosità in transito e schiarite. Locali acquazzoni pomeridiani possibili sull’Appennino centrale. Tempo stabile ovunque in serata con nuvolosità alternata a spazi di sereno”. Al sud “sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità in transito alternata ad ampie schiarite. Tra la sera e la notte nuvolosità in aumento e deboli piogge in arrivo su Sardegna e Sicilia occidentale”.