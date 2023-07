Polemica Brignano, la moglie Flora Canto lo difende: “Amiamo Napoli”

Polemica social per Enrico Brignano, parla la moglie Flora Canto: “Amiamo Napoli, stiamo cercando di capire cosa sia accaduto”. Il comico romano è finito al centro di una bufera per un insulto su Instagram al cantante Mario Forte: “Penso abbiano hackerato il profilo”.

Polemica Brignano, la difesa di Flora Canto: “Amiamo la musica napoletana”

Nelle ultime ore il celebre comico romano Enrico Brignano è stato travolto da un mare di polemiche a causa di un commento acido pubblicato con il suo profilo ad un video del cantante neomelodico Mario Forte. A sua difesa è intervenuta sua moglie, la conduttrice Flora Canto, secondo la quale quel “Pattume” non può essere opera di suo marito: “Caro Mario stiamo cercando di capire cosa è accaduto! Ma Enrico non ha mai scritto quel commento. Ti mando anche un video e spero che tu lo veda subito. Enrico ha fatto oggi un lungo viaggio e sta facendo scalo in Spagna. Lui non è assolutamente al corrente di quello che è successo e che stanno scrivendo adesso. Ci tengo a dirti che non è vero nulla e noi amiamo follemente la musica napoletana. Te lo dimostra il fatto che avevo Sannino come sorpresa al mio matrimonio. Ma soprattutto siamo innamorati di Pino Daniele, di tutto quello che è napoletano e veniamo spesso a Ischia. Quindi mi dispiace”.

Si fa largo l’ipotesi hacker: “Stiamo cercando di capire cosa sia successo”

Secondo Flora, l’account di Brignano potrebbe essere stato hackerato: “Io ed Enrico stiamo cercando di capire cosa possa essere successo. Lui sta sapendo adesso quello che è accaduto. Non so se hanno hackerato il profilo e penso di sì. Stai sereno perché lui mai e poi mai avrebbe scritto una cosa del genere. Appena avremo notizie in merito te le faremo sapere“.

Il messaggio di Mario Forte, come ha reagito il cantante?

La risposta di Flora Canto arriva dopo un lungo messaggio di Mario Forte, che ha risposto così all’insulto su Instagram: “Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio, insorgono tutti i suoi fratelli”.