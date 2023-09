Napoli, chi è social media manager del club: le scuse dopo il video pubblicato su TikTok

Napoli, chi è social media manager che ha pubblicato su TikTok il video ironico su Victor Osimhen. Tante polemiche in questi giorni con tanto di comunicati ufficiali da parte dell’agente del calciatore e ultimo del Napoli.

Napoli, chi è social media manager del club

Dopo il video ironico pubblicato su Osimhen sul canale ufficiale di Tiktok del Napoli, nell’occhio del ciclone è finito senza dubbio il social media manager del club che gestisce appunto gli account social della squadra azzurra. Nell’estate del 2023 questa figura professionale è stata aggiornata. A gestire i social del club è Mario Machille, figlio di un calciatore del Savoia ed originario di Torre Annunziata. Machille è laureato in Scienze Politiche ed ha avuto alcune esperienze in passato in start up.

Le scuse dopo il video pubblicato su TikTok

Nei giorni successivi al video pubblicato, è girata voce che chi gestisce i social del Napoli si sia scusato in particolare con il numero uno del club Aurelio De Laurentiis, che intanto ha rifiutato il Papiro d’Oro di Striscia e ha fatto uscire un comunicato ufficiale sull’accaduto. A riportare l’indiscrezione è stato il Corriere dello Sport che scrive: “in una sala dell’hotel Britannique, De Laurentiis ha incontrato il social media manager del club che s’è scusato. Lo staff dell’area social resta”.