Marco Mengoni a Bibione: scaletta delle canzoni e biglietti del concerto. Prossime date e tappe del tour

Marco Mengoni a Bibione si esibisce in concerto nella serata di sabato 17 giugno 2023. L’artista arriva in provincia di Venezia in occasione del suo nuovo tour per poi proseguire in altre città nelle prossime settimane.

Marco Mengoni a Bibione: scaletta delle canzoni

Marco Mengoni si esibisce in concerto a Bibione(Venezia) allo stadio Comunale nella serata di sabato 17 giugno 2023 per quella che è la data zero del nuovo tour dell’artista. Ecco di seguito la scaletta delle canzoni che l’artista porta sul palco:

Cambia un uomo

Esseri umani

No stress

Voglio

Muhammad Alì

Psycho Killer

Credimi ancora

Mi fiderò

Tutti i miei ricordi

Luce

Proteggiti da me

Una canzone triste

Parole in circolo

L’essenziale

In città

Sai che

Hola

Ti ho voluto bene veramente

Duemila volte

Guerriero

Ma stasera

Pronto a correre

Io ti aspetto

Ancora una volta

Buona Vita

I biglietti del concerto con prossime date e tappe del tour

I biglietti del concerto sono ancora disponibili e si possono acquistare sulla piattaforma di ticketone. Quella di Bibione è la data zero del tour dell’artista proseguirà nelle prossime settimane in altre città:

20 giugno 2023 Padova, Stadio Euganeo

24 giugno 2023 Salerno, Stadio Arechi

28 giugno 2023 Bari, Arena della Vittoria

1 luglio 2023 Bologna, Stadio Dall’Ara

5 luglio 2023 Torino, Stadio Olimpico

8 luglio 2023 Milano, Stadio San Siro

15 luglio 2023 Roma, Circo Massimo