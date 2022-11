Perchè Oggi è un altro giorno non va in onda il 2 novembre?

Perché non va in onda Oggi è un altro giorno mercoledì 2 novembre 2022? La Rai lascia spazio al ricordo di Gigi Proietti, morto due anni fa

Perché non va in onda Oggi è un altro giorno mercoledì 2 novembre 2022? Il programma di Serena Bortone non verrà trasmesso per lasciare spazio al ricordo di Gigi Proietti, morto due anni fa.

Un omaggio che la Rai ha voluto fare a Gigi Proietti, morto due anni fa, ha fatto cambiare la programmazione di Rai 1.

Al posto che il programma di Serena Bortone Oggi è un altro giorno, infatti, la Rai ha infatti deciso di trasmettere uno dei grandi film interpretati dall’attore romano “Preferisco il paradiso” in cui Proietti interpreta il personaggio di San Filippo Neri.

“Preferisco il paradiso”, nello specifico, è una miniserie diretta da Giacomo Campiotti, co prodotta da Lux Vide e Rai Fiction. Proietti, come anticipato, interpreta da protagonista il ruolo di Filippo Neri, presbitero proclamato Santo nel 1622.

Il personaggio, inoltre, era partito dalla campagna maremmana della sua natia Toscana per arrivare nello Stato Pontificio nel 1570, al fine di potersi imbarcare per le Indie con i missionari di Ignazio di Loyola.

Oggi è un altro giorno, quando ritorna?

Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, però, tornerà presto. Le puntate, se non ci saranno ulteriori cambiamenti, torneranno in onda già domani, giovedì 3 novembre 2022, a partire dalle 14,05.