Platinette dopo ictus ischemico: come sta?

La riabilitazione

Ora Platinette sembra migliorare ed è pronto a sottoporsi al percorso di riabilitazione mostrandosi in fase di ripresa. Sui social ha postato una foto con la scritta “Viva la vita” e dal quotidiano che lo ha intervistato ha lanciato un messaggio di speranza verso chi sta male: “Non permettete che vi sia strappata via la speranza, per voi, per chi vi sta vicino, per un dopo che può solo migliorare”.