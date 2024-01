Primarie USA, DeSantis si ritira e da il suo sostegno a Trump

Primarie repubblicane USA, Ron DeSantis si ritira dalla corsa e annuncia il suo appoggio a Donald Trump. Il Governatore della Florida ha espresso il suo supporto al tycoon in un videomessaggio pubblicato su X: “Non possiamo tornare alla vecchia guardia, ha il mio appoggio”.

Si chiude la corsa alle primarie repubblicane per la scelta del candidato alla presidenza USA di Ron DeSantis, attuale Governatore della Florida in carica fino al 2027. Dopo la pesante sconfitta contro Donald Trump in Iowa, DeSantis ha deciso di farsi da parte e di offrire il suo sostegno alla candidatura del tycoon. Lo ha annunciato ai suoi sostenitori con un videomessaggio pubblicato sul suo profilo X: “Sono orgoglioso di aver mantenuto il 100% delle mie promesse e non mi fermerò ora. Per me è chiaro che la maggioranza degli elettori delle primarie repubblicane vuole dare un’altra possibilità a Donald Trump. Anche se ho avuto disaccordi con Trump, ad esempio sulla pandemia di coronavirus, Trump è superiore all’attuale presidente in carica Joe Biden“. DeSantis non ha ottenuto i risultati sperati in Iowa, chiudendo la sua corsa oltre 30 punti percentuali dietro l’ex Presidente.

Il sostegno del Governatore della Florida: “Non possiamo tornare alla vecchia guardia”

Nel suo messaggio DeSantis ha spiegato i motivi che lo hanno portato a sostenere Trump e non la sua rivale Nikki Haley. A sua detta Haley rappresenta un ritorno al passato che potrebbe rivelarsi dannoso: “Ho firmato un impegno a sostenere il candidato repubblicano e onorerò quell’impegno. Ha il mio appoggio. Perché non possiamo tornare alla vecchia guardia repubblicana di un tempo o alla forma riconfezionata di corporativismo riscaldato che Nikki Haley rappresenta”.