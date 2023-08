Marta Ciotti, chi è la fidanzata di Yuri Romanò: vita privata, carriera, laurea

Chi è Marta Ciotti, fidanzata di Yuri Romanò. Scopriamo qualche informazione in più sulla compagna di vita del noto pallavolista della Nazionale Italiana. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Marta Ciotti, fidanzata di Yuri Romanò: vita privata, carriera

Il noto pallavolista Yuri Romanò, pilastro della Nazionale Italiana campione del mondo, è fidanzato da molti anni con Marta Ciotti, giovane ragazza di origini romagnole. Anche lei ha esperienza nel mondo della pallavolo, con un passato agonistico nelle serie minori. Gli appassionati di MotoGP potrebbero inoltre averla intravista in pista, nel ruolo di ombrellina o grid girl. Nel 2022 ha concluso il suo percorso universitario, conseguendo una laurea in Biologia applicata alla ricerca biomedica. Ciotti ha inoltre un profilo Instagram con già qualche migliaio di follower.

Vita privata, il rapporto con il pallavolista

Marta Ciotti e Yuri Romanò sono legatissimi e, ad oggi, vivono insieme a Milano, con un cagnolino di nome Charlie. La coppia appare spesso insieme sul profilo Instagram del pallavolista, che non perde occasione per dedicarle messaggi pieni di affetto: “Un altro anno di noi, tante esperienze, tanta stupidità, tanto tanto amore”. In occasione della vittoria dei mondiali dell’Italvolley nel 2022, Marta ha dedicato un lungo e affettuoso post su Instagram al suo fidanzato: “Il giorno più bello e importante della tua carriera, il giorno dell’impresa più spettacolare del mondo!! Sei campione del mondo non solo nella pallavolo ma anche come compagno di vita. Sei la prova di come con duro lavoro, passione e dedizione si raggiungono grandi risultati. Ti amo amore mio e amo poter condividere con te questi momenti”.