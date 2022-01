Chi sono i 4 figli di Pier Ferdinando Casini. Una vita personale molto ricca e movimentata per il parlamentare con più mandati consecutivi

Chi sono i 4 figli di Pier Ferdinando Casini: due matrimoni per il politico che è al centro del toto nomi per succedere a Mattarella come presidente della Repubblica.

Pier Ferdinando Casini è stato sposato una prima volta con Roberta Lubich, da cui ha avuto lefiglie Benedetta e Maria Carolina, mentre nel 2007 è convolato a (seconde) nozze con Azzurra Caltagirone, figlia del noto imprenditore, da cui ha avuto i piccoli Caterina e Francesco.

Dopo la separazione consensuale dalla Lubich, avvenuta nel 1998, e il successivo divorzio, Casini intraprese una nuova relazione sentimentale con Azzurra Caltagirone, figlia del noto imprenditore ed editore romano Francesco Gaetano Caltagirone, con la quale si sposò nel 2007 con rito civile, separandosene nel 2015.

Benedetta Casini è una delle figlie di Pier Ferdinando Casini. Nata dal matrimonio con Roberta Lubich , di lei si sa ben poco. Ha circa trent’anni e ha una sorella, di nome Maria Carolina.

Sorella di Benedetta, Maria Carolina è la secondogenita di Pier Ferdinando Casini. Anche di lei non si sa molto. In passato è stata fidanzata con Fabrizio Anzolini il quale parlò della relazione in una intervista rilasciata nel 2013 a VanityFair: "Io e Maria Carolina ci siamo lasciati più di sette mesi fa".

Caterina e Francesco invece sono i figli più piccoli di Casini avuti con la seconda miglia Azzurra Caltagirone, dalla quale poi il politico ha divorziato nel 2016 ufficialmente.

