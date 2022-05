Pippo Santonastaso, chi è: oggi, figlio, Paolo Villaggio e film dell’attore

Pippo Santonastaso è un attore comico che nel 2022 dopo diverso tempo torna a recitare in un film che uscirà al Cinema. Nel corso della carriera importante è stato suo fratello.

Pippo Santonastaso, chi è: oggi

Pippo Santonastaso è nato il 25 maggio 1936 a Castel San Giovanni, in provincia di Piacenza ed è il fratello maggiore di Mario Santonastaso. Insieme i due formavano un duetto comico dove il fratello minore suonava la chitarra.

Hanno anche una sorella, Lucia Santonastaso.

Da circa un anno, Pippo ha perso suo fratello Mario, morto l’8 gennaio 2021, e oggi continua nella sua attività artistica, anche se la sua attività di recitazione si è ridotta notevolmente anche a causa dell’età. Presto però lo rivedremo al cinema, nel film Vecchie canaglie di Chiara Sani: un grande ritorno per l’attore, che non appariva in un film dal 2011.

Pippo Santonastaso: figlio

Non si hanno molte notizie sulla sua vita personale e privata però si sa che ha un figlio di nome Andrea Santonastaso.

Pippo Santonastaso e Paolo Villagio

Ha recitato al fianco di Lino Banfi, Paolo Villaggio e Adriano Celentano. “Nella bella commedia italiana degli anni ’80 a volte c’erano delle cose anche molto brutte, le facevo lo stesso cercando di aggiustarle. Mi sono permesso spesso di dare anche qualche consiglio per migliorare le trame e in molti casi mi hanno seguito”, ha raccontato l’attore in una recente intervista a Il Giornale Off.

I film dell’attore

Ecco alcuni dei suoi film: Vecchie canaglie (2021), Ci hai rotto papà (1993), Occhio alla perestrojka (1990), VAI ALLA GRANDE (1983), Attenti a quei p2 (1982), Pappa e ciccia (1982), Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande (1982), Sesso e volentieri (1982), Asso (1981), Spaghetti a mezzanotte (1981), Il bisbetico domato (1980), LA CAMERIERA SEDUCE I VILLEGGIANTI (1980), La moglie in vacanza… l’amante in città (1980), La liceale il diavolo e l’Acquasanta (1979), Mani di velluto (1979), LA SELVAGGIA (1976).

Sul piccolo schermo invece compare in Un medico in famiglia, Casa Vianello, Distretto di polizia, L’ispettore Coliandro e Don Matteo 9.