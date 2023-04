Bergamo, morto in scooter un ragazzo di 29 anni

Una giornata molto triste per diversi comuni italiani. A Bergamo è morto un ragazzo a causa di uno scontro con il suo scooter. L’impatto si è rivelato fatale e ha portato al decesso del 29enne.

Coinvolto nell’incidente anche un 86enne, alla guida dell’auto.

Ragazzo morto in scooter a Bergamo

È accaduto in provincia di Bergamo, per l’esattezza a Seriate, una città che conta quasi 25.000 abitanti e che oggi si riunisce per la scomaprsa di un ragazzo di 29 anni, morto a causa di un incidente avvenuto Lunedì 24 Aprile, in mattinata. Lo scontro è avvenuto in via Borgo Palazzo e la vittima si chiamava Marco Moioli.

Il ragazzo si trovava sul suo scooter, una Yamaha Xmax, in direzione del centro di Bergamo. Alcuni veicoli – secondo la dinamica ricostruita dalle testimonianze – si erano intanto fermati per permettere ad un’automobile di lasciare il parcheggio del negozio “Porcelanosa”. Alla guida dell’auto – una Fiat Panda – c’era un signore di 86 anni che si è trovato coinvolto nell’incidente. Il 29enne infatti avrebbe deciso di superare la fila di auto ferme ma si è schiantato contro la vettura che non era visibile precedentemente. L’impatto è stato tanto violento da causare il decesso del giovane.

Si spegne così un’altra giovane vita, un ragazzo che lavorava presso la Parmalat di Albano Sant’Alessandro ma che da poco – insieme alla sua fidanzata – aveva deciso di prendere in gestione un negozio di animali, ubicato a Treviglio. In quel momento si stava recando in chiesa per un funerale. Sul posto – quasi casualmente – è giunta la ragazza, che viveva con Marco Moioli in prossimità del luogo in cui è avvenuto l’incidente.

Presa dal panico e dalla disperazione, ha domandato aiuto mentre i soccorsi cercavano di aiutare la vittima, ma ormai per lui non c’era più nulla da fare.

