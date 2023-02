Pippo Baudo sta male? Le parole in lacrime di Balistreri sul conduttore

Pippo Baudo sta davvero male? Intervistato ad Italia Sì da Marco Liorno, l’ex direttore di palco di Sanremo Pippo Balistreri ha parlato dello stato di salute dello storico conduttore. Cosa è successo?

“Pippo Baudo sta male”, le rivelazioni di Balistreri sullo storico conduttore

C’è grande preoccupazione tra il pubblico italiano attorno alle condizioni di salute di Pippo Baudo, storico conduttore del Festival di Sanremo. Tutto nasce da alcune vaghe dichiarazioni di Pippo Balistreri, ex direttore di palco della kermesse musicale nonché collega e amico del conduttore. Il 18 febbraio 2023, Balistreri è stato intervistato da Marco Liorno nel talk show pomeridiano Rai Italia Sì: “Ho fatto almeno 10 Festival con lui. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Ricordo ancora quando è salito sul palco cavallo pazzo. Ma di cose ne sono successe”. Quando ha iniziato a parlare delle condizioni odierne di Baudo, l’uomo si è commosso: “Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo“. A quel punto Liorno ha rivolto un saluto al conduttore, accompagnato da uno scrosciante applauso del pubblico in studio: “Mandiamo un grande abbraccio, un abbraccio fortissimo. Lo salutiamo tutti quanti da qui”.

Lo stato di salute del conduttore, assente dalla tv da diversi mesi

Già in passato Pippo Baudo ha dovuto lottare con gravi malattie e problemi di salute. Nel pieno della sua carriera, Baudo fu infatti colpito da un tumore alla tiroide. In quell’occasione, tuttavia, il conduttore lottò con la malattia con tutte le sue forze e, dopo anni di cure, riuscì a lasciarsela alle spalle. Ma quali sono le sue condizioni odierne?

È purtroppo molto tempo che il decano della tv italiana è assente dal piccolo schermo. Nel luglio del 2022 i suoi rifiuti di apparire in trasmissioni televisive furono spiegati da dei fastidiosi problemi al ginocchio che limitavano la sua mobilità. “Ha la sua bella età, ma la tempra è forte e la voce squillante.” -raccontava all’epoca suo figlio Alessandro al settimanale DiPiù- “Ho deciso di lasciare l’Australia per arrivare a Terni, dove abita mio padre. Per me è anche un modo per dirgli: Sono vicino a te, se hai bisogno chiama e corro“. Che la situazione sia ulteriormente peggiorata negli ultimi mesi?