Andrea Augello, chi è la moglie Roberta Angelilli

Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio, è nata a Roma e ha 58 anni. Laureata in Scienze Politiche con master in diritto europeo e amministrativo, è esperta di fondi europei e ha iniziato la sua carriera politica aderendo ad Alleanza Nazionale. Nel 2000, infatti, fu la prima donna a guidare Alleanza Nazionale a Roma e nel 2002 è stata nominata coordinatrice regionale di Alleanza Nazionale per il Lazio (incarico che mantenne per tre anni).

Prima di essere vicepresidente del Lazio, è stata per vent’anni deputata al Parlamento Europeo a Bruxelles, cinque dei quali nelle vesti di Vice Presidente del Parlamento.