Maria Finizio, chi è la moglie di Amedeo Grieco: vita privata, dove vive, figli

Chi è Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco. Scopriamo qualcosa in più sulla compagna di vita di uno dei membri del celebre duo comico Pio e Amedeo. Cosa sappiamo sul suo conto?

Chi è Maria Finizio, moglie di Amedeo Grieco di Pio e Amedeo: vita privata, carriera

Il comico foggiano Amedeo Grieco, membro dell’irriducibile duo Pio e Amedeo, è sposato da diversi anni con una donna di nome Maria Finizio. Molto riservata e gelosa della propria privacy, non si hanno molte informazioni sul suo conto. A differenza di Pio D’Antini e sua moglie, che vivono insieme a Milano, Amedeo e Maria hanno preferito rimanere a Foggia, loro città natale, ben lontani dai fastidi del gossip e dalla pressione di telecamere e fotografi. Finizio ha un profilo molto seguito su Instagram, dove ha raccolto oltre 55mila follower, pieno di scatti tratti dalla sua vita quotidiana.

View this post on Instagram A post shared by Maria Finizio (@mariafinizioo)

Vita privata e figli

Amedeo Grieco e Maria Finizio stanno crescendo insieme due figli: Federico, nato nel 2015, ed Alice, nata nel 2018. In una recente intervista il comico ha rivelato di aver sempre desiderato una famiglia numerosa: “Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo. Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”. Affrontare insieme la gravidanza non è stato affatto facile, come spiega Maria su Instagram: “I primi 3 mesi sono stati tosti, con nausee sconvolgenti, ho provato di tutto affinché si attenuassero ma nulla…”. Nonostante le continue sfide, i due si amano ancora come il primo giorno. Non è raro, infatti, che il comico dedichi messaggi molto affettuosi sui social a sua moglie: “La ringrazierò all’infinito, perché quello che mi ha dato è l’infinito stesso”.