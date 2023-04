Napoli, un cavallo contromano in tangenziale: stupore tra le auto

La città di Napoli ha dovuto fare i conti con un evento inaspettato: un cavallo contromano che galoppava in tangenziale. Non capita di certo tutti i giorni. Attimi di panico misti a curiosità, che non hanno per fortuna causato danni o rallentamenti.

Cavallo contromano in tangenziale, succede a Napoli

È accaduto a Napoli, intorno alle ore 8:25, Mercoledì 19 Aprile 2023 e ha avuto luogo in tangenziale, sulla strada che collega i Campi Flegrei all’aeroporto di Capodichino, comprendendo il tratto fra le uscite Vomero e Agnano. L’animale correva tra le auto disposte verso Pozzuoli, ripreso da diversi guidatori.

La strana vicenda ha richiesto l’intervento immediato degli ausiliari alla viabilità, insieme alla Polizia stradale, a sua volta coadiuvata dal monitoraggio del sistema di sorveglianza che possiede la tangenziale. Questo ha permesso di capire se ci fossero o meno feriti. Il cavallo ha imboccato la strada intorno alle 8:25, facendo il proprioa ccesso dall’entrata di Agnano, con direzione Fuorigrotta. Gli ausiliari, che a loro volta erano già presenti sul posto (come accade ogni mattina), lo hanno seguito e monitorato la situazione, usufruendo appunto del sistema di videosorveglianza, che rimane attivo tutto il tempo (24 ore su 24). Di conseguenza è stata anche comunicata la presenza dell’ospite inatteso ai vari guidatori in transito.

Dopodiché la polizia stradale ha eseguito una safety car per dare la possibilità di catturare il cavallo e portarlo in salvo, garantendo di nuovo la sicurezza. L’animale, una volta recuperato, è stato trasportato fino alla stazione di Fuorigrotta, così da restituirlo ai proprietari.

Fortunatamente l’accaduto non ha causato grossi problemi alla viabilità. La società Tangenziale della città ha comunicato, attraverso la nota che:

“Il traffico in Tangenziale non ha subito eccessivi rallentamenti, se non quello dovuto all’intervento della safety car durato pochi minuti. La circolazione è tornata alla normalità alle ore 8.50 senza che gli utenti abbiano subito alcuna conseguenza”.

Appena 25 minuti per risolvere la situazione e ricominciare la giornata.