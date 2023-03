Russia, paesi nordici in difesa aerea congiunta contro Mosca: c’è l’accordo

Paesi nordici in accordo per difesa aerea congiunta contro la Russia. Le nazioni scandinave hanno firmato una Dichiarazione di Intenti per operare in piena cooperazione per difendersi dalla minaccia russa: “Scelta innescata dall’invasione dell’Ucraina“.

Russia, i paesi nordici reagiscono: accordo di difesa aerea congiunta I paesi nordici, avvicinati dalla minaccia della Russia, hanno firmato un nuovo accordo di difesa. I comandanti delle forze aeree di Svezia, Finlandia, Norvegia e Danimarca hanno infatti sottoscritto una Dichiarazione di Intenti o JDI allo scopo di creare un’unica difesa aerea nordica congiunta. Le parti hanno firmato l’intesa il 16 marzo, nella base aerea di Ramstein, in Germania. L’obiettivo di questo accordo è di agire in piena cooperazione per contrastare eventuali azioni offensive russe, sulla base delle modalità già note nell’ambito della Nato. Secondo il maggiore generale Jam Dam, comandante delle forze aeree danesi, la storica decisione di integrare le forze aeree è stata innescata dall’invasione dell’Ucraina. Le forze aeree congiunte dei quattro paesi scandinavi ora comprendono un contingente di 250 aerei da combattimento in prima linea. L’aeronautica danese: “Vogliamo operare come un’unica forza” In una nota ufficiale, l’aeronautica danese ha spiegato più nel dettaglio gli obiettivi delle forze armate scandinave: “L’obiettivo finale è quello di essere in grado di operare senza soluzione di continuità come un’unica forza, sviluppando un concetto nordico per le operazioni aeree congiunte basato sulla metodologia già nota della NATO”. Le forze aeree nordiche agiranno insieme in moltissimi ambiti, tra cui il comando e il controllo integrati, il dispiegamento di veicoli e risorse, l’addestramento di nuove unità ecc. Questo accordo di difesa congiunta è un progetto a cui hanno lavorato molti governi nordici fin dagli anni Novanta, finora senza successo. L’avvicinamento politico di Svezia e Finlandia, finora non allineate e adesso parte della Nato, ha reso più semplice creare un piano d’azione comune.