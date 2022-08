Anne Heche, come sta: l’attrice è in coma in gravissime condizioni. La polizia indaga su uso di alcool e droghe

Anne Heche è in condizioni gravissime e si trova in coma. L'attrice è tenuta in vita dalle macchine e la sua vita è appesa a un filo.

Anne Heche si trova in gravissime condizioni. Addirittura il suo portavoce ha fatto sapere che l’attrice sta lottando tra la vita e la morte con le macchine che in questo momento la tengono in vita. Intanto, la polizia sta indagando.

Anne Heche, come sta: l’attrice è in coma in gravissime condizioni

L’attrice Anne Heche è in gravissime condizioni dopo l’incidente stradale subito la settimana scorsa. «È entrata in coma poco dopo l’incidente e non ha ripreso conoscenza», fanno sapere dall’ospedale.

In una dichiarazione rilasciata giovedì sera il portavoce dell’attrice ha detto a Tmz che quella di Heche è una grave lesione cerebrale anossica e l’attrice è in coma e in condizioni critiche: «Non ci aspettiamo che sopravviva». Il portavoce ha fatto sapere che è in programma un piano per la donazione degli organi: «Si tratta di una sua volontà e viene tenuta in vita per gli organi». La dichiarazione si conclude con i ringraziamenti al personale dell’ospedale West Hills in cui è in cura e il Grossman Burn Center dove è ricoverata.

«Durante il fine settimana un rappresentante ha dichiarato che Anne era in condizioni stabili, ma le informazioni erano imprecise. È sempre rimasta in condizioni critiche, scivolando in coma in seguito all’incidente», ha detto il portavoce, precisando che l’attrice presenta «una lesione polmonare significativa che richiede ventilazione meccanica e ustioni che richiedono un intervento chirurgico».

La polizia indaga su uso di alcool e droghe

La polizia ha richiesto degli esami che hanno portato alla scoperta nel sangue di alcune sostanze, ma non di alcol.

Tuttavia, sempre come riferisce il sito Tmz, secondo la polizia di Los Angeles un esame del sangue ha stabilito che l’attrice aveva assunto fentanyl e cocaina prima dell’incidente.

La dinamica dell’incidente è stata piuttosto strana ma ovviamente la polizia non ha potuto interrogare l’attrice, viste le sue condizioni. Secondo le ricostruzioni, sia la vettura sia l’abitazione dove è andata a sbattere l’attrice hanno preso fuoco. L’incidente si è consumato nel quartiere di Mar Vista, nella ‘Città degli Angeli’ (California).

Heche è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco e ricoverata in ospedale.