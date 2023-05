Blanca Paloma, chi è la cantante in gara per la Spagna all’Eurovision 2023

Chi è Blanca Paloma, cantante in gara per la Spagna all'Eurovision Song Contest 2023 con il brano "Eaea". Cosa sappiamo di lei?

Chi è Blanca Paloma, cantante in gara per la Spagna all’Eurovision 2023 con Eaea. Lanciata nel 2021 dal singolo Secreto de agua, in passato ha studiato Belle Arti e ha lavorato come scenografa. Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Blanca Paloma, vita privata e carriera della cantante della Spagna all’Eurovision 2023

Nata ad Elche il 9 giugno 1989, Blanca Paloma Ramos Baeza, in arte Blanca Paloma, ha 33 anni ed è una famosa cantante spagnola, rappresentante della Spagna all’Eurovision Song Contest 2023. Si è formata artisticamente studiando Belle Arti in tre diversi atenei: l’Università Miguel Hernández di Elche, l’Università di Barcellona e l’Università Complutense di Madrid.

Traferitasi nella capitale spagnolo, ha fatto le sue prime esperienze lavorative come scenografa. In contemporanea, porta avanti la sua carriera musicale lavorando con i gruppi De mar a mar e Aflkay. Il suo debutto da solista nella musica arriva nel 2021, con il singolo Secreto de agua, tema di una docu-serie che spopola in tutta la Spagna. Il suo successo è tale da garantirle la partecipazione alla prima edizione del Benidorm Fest. Blanca Paloma si piazza al quinto posto in quell’occasione, ma riesce comunque ad attirare l’attenzione del pubblico iberico.

Blanca Paloma pronta a lasciare senza fiato l’Eurovision 2023 con Eaea

Nel 2023 Blanca Paloma ci ha riprovato, ritornando al Benidorm Fest con un brano di flamenco mozzafiato, Eaea. Questa volta la cantante vince la competizione, guadagnandosi l’onore di rappresentare la Spagna all’Eurovision Song Contest 2023. Scritta da Paloma e da Jose Pablo Polo e Álvaro Tato, Eaea è un’incantevole ninna nanna che racconta il desiderio di una madre di avere il proprio figlio vicino a sé, di essere una dimora sicura contro i pericoli e i dolori del mondo.

Vita privata: fidanzato, Instagram

Al momento non ci sono molte informazioni sulla vita privata di Blanca Paloma. La cantante preferisce tenere riservate le informazioni sul suo status sentimentale, per cui non è noto se abbia un fidanzato o un marito. Anche il suo profilo Instagram, seguito da quasi 60mila fan, dimostra come Paloma sia molto più focalizzata sulla sua carriera musicale che su eventuali storie d’amore.