Oroscopo settimanale Branko 14-20 agosto, tutte le previsioni

Ecco l’oroscopo settimanale di Branko, le previsioni dal 14 al 20 agosto per tutti i segni. Cosa ci riserva il futuro in questi caldissimi giorni di agosto? Scopriamolo insieme con la lettura delle stelle dell’amato astrologo italiano.

Branko, ecco l'oroscopo settimanale dal 14 al 20 agosto, le previsioni per tutti i segni

Cosa prevede la lettura delle stelle di Branko nei prossimi giorni? Ecco le previsioni segno per segno del noto astrologo di RDS per la prossima settimana. Quali novità ci aspettano in questi caldi giorni di agosto? Come ci influenzeranno le stelle nella settimana di Ferragosto? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamo il suo oroscopo settimanale, con le dritte sul futuro dal 14 al 20 agosto.

Ariete, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

L’amore arriva da lontano per i nati nell’Ariete. In questi afosi giorni d’agosto, una nuova conoscenza è pronta a sconvolgere le vostre priorità. Non abbiate paura di inseguire i vostri sentimenti, siate voi stessi a darvi da fare per crearvi un’occasione. Tenete bene a mente il vostro valore, aprite il vostro cuore solo con chi è in grado di comprenderlo ed apprezzarlo.

Toro, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

Novità in arrivo per i nati nel Toro. Un’informazione imprevista vi obbligherà a cambiare i vostri piani in fretta e furia. Non prendetelo come un passo indietro ma come un’occasione per volgere la situazione a vostro vantaggio. Ogni sfida è una chance per crescere e scoprire nuovi lati di se stessi. Che sia il momento di provare qualcosa di diverso?

Gemelli, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

I nati nei Gemelli dovranno fidarsi del proprio istinto. Gli astri osservano con attenzione le vostre mosse in questi giorni. Avete un’occasione di fronte a voi che rischia però di sfuggirvi di mano alla prima esitazione. Non perdete tempo ad elucubrare, non potete permettervi di tentennare proprio adesso. Agite seguendo le vostre prime impressioni, le vostre intuizioni del momento.

Cancro, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

I nati nel Cancro cominciano a sentire il peso di settimane di fatica. La costante attività frenetica di questi giorni comincia infine ad avere conseguenze, sia a livello fisico che mentale. Non potete permettervi di fermarvi, ma dovete necessariamente ridurre il carico se non volete esplodere. Imparate a delegare i compiti meno urgenti, cercate supporto da chi vi circonda in questo periodo concitato.

Leone, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

I nati nel Leone sono al centro dell’attenzione. In ufficio il vostro entusiasmo e il vostro intuito vi rendono il fulcro di molti traffici, la vostra opinione è tenuta in altissima circolazione. Anche in privato siete al centro dei pensieri di molti: ispirate chi avete attorno con il vostro sorriso e la vostra passione. Occhio però a non adagiarvi sugli allori: basta poco per cadere dal piedistallo.

Vergine, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

Relax obbligato per i nati nella Vergine. Questo agosto si è rivelato fin troppo pesante per le vostre povere ossa. È il momento di ritagliarsi un po’ di tempo per se stessi, che sia per coltivare un hobby o per inseguire l’amore. Mettete da parte le responsabilità per qualche giorno e dedicarvi al 100% alle vostre necessità interiori. Il vostro corpo e la vostra mente vi ringrazieranno.

Bilancia, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

Un bagno di umiltà in arrivo per i nati nella Bilancia. Non siete onniscienti, né perfetti: dovete imparare ad accettarlo. Questo vale sul lavoro, dove dovrete tornare con i piedi per terra, ma anche in amore, dove la presunzione rischia di fare grossi danni. Prendete atto di quanto detto e fatto e cercate di riparare dove possibile. Anche le esperienze negative possono servirvi, a lungo termine.

Scorpione, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

La cooperazione è la migliore amica dei nati nello Scorpione. Preferireste risolvere ogni problema da soli, senza interferenze o pareri altrui. Questa volta, tuttavia, sarà necessario guardare la questione da un altro punto di vista per raggiungere un risultato adeguato. Non vi ostinate a trascinarvi dietro tutto senza l’aiuto di nessuno. Mettete da parte l’orgoglio e sottoponete la faccenda a qualcuno di cui vi fidate.

Sagittario, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

È il momento di incassare per i nati nel Sagittario. Altro che relax vacanziero, i vostri pensieri sono tutti rivolti alle opportunità di guadagno nascoste sul vostro cammino. Gli astri vi guidano verso un paio di occasioni interessanti, ci vorrà il giusto guizzo di creatività per farle fruttare al meglio. La vostra intraprendenza sarà premiata, ma solo se vi dimostrerete costanti nel vostro impegno.

Capricorno, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

Un’occasione interessante intriga i nati nel Capricorno. Il vostro Ferragosto sarà addolcito da una proposta inaspettata che potrebbe portarvi molto in alto. Soppesate le vostre opzioni: potreste togliervi molte soddisfazioni al costo di mettere da parte molte vostre attuali priorità. È il momento di capire cosa desiderate davvero dalla vostra vita.

Acquario, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

I nati nell’Acquario devono dare la priorità al proprio benessere. Troppi sacrifici negli ultimi tempi, sia a livello di tempo che a livello fisico. Siete sempre pronti ad aiutare chi ne ha bisogno, ma fin troppe volte a discapito dei vostri desideri e delle vostre necessità. Imparate a mettere dei paletti, ci sono dei limiti che non vanno mai oltrepassati.

Pesci, le previsioni settimanali di Branko 14-20 agosto

È il momento di osare un po’ di più per i nati nei Pesci. Prendere le cose con calma, evidentemente, non sta dando i risultati sperati. Avete lasciato fin troppe occasioni passarvi sotto al naso, è l’ora di prendere una posizione. Non avrete alcuna sicurezza, ma dovrete accettare i rischi del gioco se volete davvero ottenere qualcosa.