Pif a Cartabianca si sfoga sull’arresto di Matteo Messina Denaro: le sue parole contro chi difende il boss

Pif a Cartabianca si è sfogato contro un signore che ha ritenuto sbagliato l’arresto del boss Matteo Messina denaro. Le parole dell’attore e regista sono state molto chiare e dure nei confronti del signore. Tanti sono i lavori cinematografici di Pif contro la mafia.

Pif a Cartabianca si sfoga sull’arresto di Matteo Messina Denaro

La trasmissione di Cartabianca è stata a Castelvetrano, paese della Sicilia dove chi sa da quanto tempo si nascondeva Matteo Messina Denaro. La popolazione è spaccato ed addirittura qualchuno pubblicamente dichiara che mettere dietro le sbarre il boss di Cosa Nostra sia stato sbagliato. “Per me hanno fatto un errore ad arrestarlo. Per trent’anni ci hanno mangiato tutti, dopo trent’anni non è più buono”. In collegamento con la trasmissione c’era Pif, noto attore sicialiano che spesso ha prodotto film e documentari propri contro la mafia.

Le sue parole contro chi difende il boss

“Fa incavolare – dice Pif a Bianca Berlinguer – perché una volta negavano negli anni ’70. Quando andavano dal vicino di casa di Totò Riina è evidente che non si scagliavano contro la mafia. Quando però nel 2023 c’è un signore che dice “hanno sbagliato ad arrestarlo”, dire vaff». Nel suo sfogo, Pif ha poi aggiunto: “Ti farei vedere la foto della bambina morta a Firenze e ti direi vaff! Mi fa più schifo di Matteo Messina Denaro. Queste persone qua mi fanno più schifo del mafioso, perché nel 2023 non è possibile. Vaff!”. E poi incalza la conduttrice: “Mi dica il nome e cognome di questo qua e gli dico vaff! Querelami, sei senza dignità! Quando vede queste dichiarazioni qua mi arrabbio e non ci sono giustificazioni“. Pif si dice più impaurito da quel signore “che magari non è mafioso”, rispetto a un mafioso vero: “Questa è la cosa schifosa. Mi fanno più schifo dei mafiosi veri. Ma stai zitto, ma un minimo di dignità! Ma con quale coraggio guardi i tuoi figli? Ma che uomo sei? Nel 2023 non c’è giustificazione davanti a questo atteggiamento qua. La gente di Castelvetrano dovrebbe uscire, essere orgogliosa e non frequentare più né Matteo Messina Denaro né questa persona qua. Mi sono coronizzato davvero scusami”.