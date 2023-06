Piero Chiambretti contro Fazio sull’addio alla Rai: “Nessuno è stato cacciato”

Piero Chiambretti contro Fazio: al centro della polemica l’addio del conduttore alla Rai ma soprattutto il rapporto tra politica e televisione. Ecco il chiaro e duro messaggio che è stato mandato all’ex conduttore di Che Tempo che Fa.

Piero Chiambretti contro Fazio sull’addio alla Rai

Piero Chiambretti è stato protagonista in una lunga intervista su La Stampa. Al centro il connubio politica e televisione, soprattutto dopo l’addio di Fabio Fazio alla Rai.” La tv e la politica vanno a braccetto da sempre, non c’è nulla di nuovo sul fronte occidentale, anche se oggi molti scappano dando l’impressione di farne una questione di principio. Non vanno sulle montagne in Sardegna, si spostano più semplicemente dove hanno mercato per continuare a fare il proprio lavoro. La tv è da sempre una specie di Grand Hotel pieno di gente che va e gente che viene”.

“Nessuno è stato cacciato”

Chiambretti nella sua intervista ha mandato un chiaro messaggio a Fabio Fazio: “Io faccio tv da decenni e anche negli anni d’oro di Rai3, di cui sono stato fondatore (e me ne vanto), la lottizzazione era codificata. Rai1 alla Dc, Rai2 ai socialisti, Rai3 alla sinistra. Sono giusto cambiati i colori. Da quello che leggo, chi se n’è andato lo ha fatto per scelta. Non è stato cacciato nessuno. E nessuno è rimasto disoccupato. Mi sembra difficile parlare di censure. Io, quando fui fatto fuori dalla Rai, rimasi fermo due anni. Nessuno si indignò o scese in piazza, ma non è che mi sentissi un martire. Piuttosto, noto con dispiacere che in Italia gli ideali sono meno importanti degli interessi”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Inoltre, Chiambretti risponde anche alla domanda sul suo addio alla Rai e chi lo cacciò: “Non ricordo l’esecutore, il mandante si disse Berlusconi. Che poi, però, mi ha chiamato a Mediaset, dove sono in piena sintonia con Piersilvio. Lavoro lì da dodici anni, dopo averne fatti quindici in Rai. E spero di restarci, abbiamo dei progetti”.

LEGGI ANCHE: Salvini sfida i giovani su TikTok sul Raduno a Peschiera del Garda: insulti e minacce sui social