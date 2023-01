Il 2022 è terminato e i web, social network in primis, si sono riempiti di auguri (personali e non) per il 2023. Ecco cosa desidera per il nuovo anno la cantante Arisa.

Arisa e l’augurio per il 2023: “Voglio l’amore”

La cantante Arisa, sulla sua pagina social di Instagram, ha rimarcato i suoi auguri per il 2023. “Cari amici, e anche quest’anno è finito – ha scritto – Un po’ mi spiace perché ho vissuto tante emozioni bellissime.. ho volato davvero e qualche volta sono pure caduta , ma fortunatamente sono di buona tempra oltre che di ottima famiglia e finché il cuore batte, la mente ragiona e le gambe reggono c’è un sogno da realizzare che mi tiene sveglia la notte e mi fa sentire viva. Ho smesso di farmi la guerra quest’anno e non mi vergogno del bisogno che ho di essere amata”

Il desiderio di Arisa