Salvini sfida i giovani su TikTok sul Raduno a Peschiera del Garda: insulti e minacce sui social

Salvini ha sfidato i ragazzi sui social per alzare l'allerta in vista del Raduno a Peschiera del Garda del 2 giugno.

Salvini ha sfidato i ragazzi sui social in vista del raduno a Peschiera del Garda, luogo di scontri lo scorso anno il 2 giugno. Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture ha voluto lanciare un messaggio per evitare che si possano ripetere le violenze tra i ragazzi dello scorso anno.

Salvini sfida i giovani su TikTok sul Raduno a Peschiera del Garda

Matteo Salvini ha sfidato i giovani su TikTok in vista del Raduno a Peschiera del Garda. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha ricordato gli scontri dello scorso anno e dunque vuole evitare che tutto ciò si possa ripetere. “Qualcuno sta lanciando l’appello per replicare il raduno: la Festa della Repubblica non può essere un’occasione per sfogare violenza, ma deve essere un momento di convivenza sana e pulita, nel rispetto di ragazze e ragazzi, di regole e buona educazione”.

Insulti e minacce sui social

Salvini ha sfidato i ragazzi e postato un suo post polemico sui social: “Altro che provocazioni e “piani B”, la Festa del 2 giugno è e deve rimanere una giornata di Festa, di gioia, orgoglio e sorrisi. Proprio per questo, la Polizia Ferroviaria e le altre Forze dell’Ordine hanno fatto sapere di essere al lavoro da giorni per evitare incidenti, pericoli e problemi: in primo piano “la messa in sicurezza dei convogli, compreso il regolare pagamento del biglietto, e controlli nelle stazioni limitrofe da cui partono treni diretti a Peschiera, come Milano, Verona, Brescia e Rovigo”.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Pronta la risposta di alcuni ragazzi su TikTok: “Salvini sei invitato anche tu il 2 giugno”, “Ti aspettiamo. Anzi, meglio se non vieni”. “Salvini sa del 2 giugno a Peschiera ma non sa del nostro piano B” e ancora: “Matteo se pensi di rovinare il piano A non hai idea di cosa abbiamo ideato…”.

LEGGI ANCHE: Giulia Tramontano, chi è il fidanzato Alessandro Impagnatiello che ha confessato l’omicidio della 29enne