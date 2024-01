Oscar 2024, quando si terrà la cerimonia e dove vedere i film in streaming

Oscar 2024, dopo le nominations ecco che tutti aspettano la notte speciale che assegni i prestigiosi premi nel mondo del Cinema. Per l’Italia è in corsa Io Capitano di Matteo Garrone.

Oscar 2024, quando si terrà la cerimonia

La 96ª edizione dei premi Oscar si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre il 10 marzo 2024 e verrà presentata nuovamente da Jimmy Kimmel. C’è molta attesa per Io Capitano di Matteo Garrone tra i candidati per il miglior film straniero. “È una grande soddisfazione e siamo felici che l’avventura continui; nella speranza che il film, e la storia di Seydou, venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo” dice il regista.

Dove vedere i film in streaming

Io Capitano è compreso nell’abbonamento a Now TV, si noleggia a pagamento su Apple TV Plus, Google Film, Prime Video e Infinity Plus. La società della Neve è su Netflix; Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte uno si può noleggiaresu Apple TV Plus, Google Film e Prime Video; The Creator su Apple TV Plus, Google Film, Prime Video; Napoleon su Google Film e Prime Video. Barbie è su Apple TV Plus, Google Film, Prime Video e anche Infinity Plus; Killers of the Flower Moon si può noleggiare anche su Apple TV Plus, Google Film, Prime Video e Infinity Plus. Povere creature! arriverà presto su Disney Plus; Oppenheimer si può affittare su Apple TV Plus, Google Film o Amazon Prime Video.

Guardiani della Galassia Vol. 3 sia Elemental si vedono in streaming su Disney Plus e si noleggiano su Apple TV Plus, Google Film o Amazon Prime Video, il gradevole Nimona (un’altra delle nostre scelte dell’anno) è su Netflix e Spider-Man: Across the Spider-Verse è in streaming su Prime Video.

