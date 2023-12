Michelle Bertolini, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo: vita privata, età, carriera

Chi è Michelle Bertolini, fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo. Bellissima modella ed imprenditrice di origini venezuelane, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal cantante durante le feste natalizie del 2023.

Chi è Michelle Bertolini, fidanzata di Ignazio Boschetto de Il Volo: vita privata, carriera

Nata a Caracas, capitale del Venezuela, il 15 giugno 1994, Michelle Bertolini ha 29 anni ed è una bellissima modella, meglio nota al pubblico italiano in quanto fidanzata di Ignazio Boschetto membro del gruppo Il Volo, insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble. Ha origini italiane e venezuelane: suo padre è un uomo di Trieste di nome Enrico Bartolini, mentre sua madre è la venezuelana Jackeline Araque.

All’anagrafe Michelle Marie Bertolini Araque, ha un passato molto attivo alle spalle sia nel mondo della moda che in quello dello sport. Prima di trovare fortuna come modella, infatti, è stata una tennista professionista, brava abbastanza da entrare nel circuito mondiale WTA nel 2010. Appesa la racchetta al chiodo a causa di un grave infortunio, Michelle Bertolini ha partecipato a diversi concorsi di bellezza arrivando a diventare persino Miss Venezuela International nel 2013. In parallelo alla sua carriera nella moda, Michelle porta avanti anche un’azienda vinicola, Bertolini Wine, ed una catena di cibo giapponese, Kiko Sake Sushi.

Iscriviti alla nostra newsletter: le notizie e gli approfondimenti, in anteprima

Vita privata e social network

Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto stanno insieme da poco meno di un anno ma sembrano già inseparabili. I due appaiono spesso insieme nel profilo Instagram della modella, ad oggi seguito da oltre 175mila persone. Durante le feste natalizie 2023 Boschetto ha sorpreso tutti facendo la fatidica proposta di matrimonio alla sua amata Michelle. L’imprenditrice ha subito annunciato sui social le imminenti nozze con il cantante: “Sì e altre mille volte sì! Voglio passare il resto della mia vita con te“.