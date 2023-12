Milano, albero di Natale di Gucci nella bufera: polemiche sui social

Milano, albero di Natale al centro di polemiche sui social. La firma è dell’azienda Gucci che nelle scorse settimane aveva chiuso la sede romana con tanto di sciopero dei dipendenti.

Milano, albero di Natale di Gucci nella bufera

A Milano l’albero di Natale, firmato Gucci, “The Gift of Love“, è costato oltre un milione di euro ed è subito polemica. L’albero formato da una serie di valigie si trova nella Galleria Vittorio Emanuele. Ci sono circa 78 gift box danno forma all’albero alto 8,52 metri. I colori delle scatole, chiuse dall’iconico morsetto, sono un richiamo alle tonalità che richiamano la città, e una lightbox con scatola in specchio fa da puntale. Le finiture a specchio creano, inoltre, un magico effetto riflettente.

Inoltre, c’è da sottolineare che l’azienda si occuperà anche di portare la luce del Natale nel quartiere Corvetto, lungo viale Enrico Martini e in via Mompiani, via dei Panigorla, via dei Cinquecento, a cui si aggiungono le facciate di tre istituti scolastici della zona.

Polemiche sui social

Sotto al post del profilo Instagram del Comune di Milano dedicato all’accensione dell’albero Gucci, diversi gli attacchi ma anche sulle altre piattaforme social. “Bello il deposito bagagli di Linate direttamente in Galleria”, scrive un utente. “Una discarica di valige”, gli fa eco un altro. Una ragazza aggiunge “Ecco dov’erano finite le borse di Ilary Blasi”. E ancora: “Quando ti scoli due bottiglie di vino e poi fai l’albero di Natale”. C’è chi cita Aldo, Giovanni e Giacomo: “Il mio falegname con 30 euro lo faceva meglio”. E qualcuno conclude: “Si salvi chi può”.