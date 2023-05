Piemonte, i danni dopo il maltempo: i privati possono fare richiesta di contributi al Comune per gli eventi calamitosi

Piemonte, i danni causati dal maltempo ci sono in diverse zone della Regione che ha messo in campo alcuni aiuti.

Piemonte, i danni dopo le lunghe piogge dei giorni scorsi ci sono e si fa la conta. La Regione ha messo a disposizione un paio di strade per aiutare i privati che sono stati messi in difficoltà dal maltempo di queste settimane.

Piemonte, i danni dopo il maltempo

Sembra essere passato il peggio in Piemonte con il maltempo che si è abbattuto nei giorni scorsi in alcune zone della Regione. Nelle ultime ore, secondo quanto ricostruito da Dati Meteo Asti, in poco meno di due ore sono caduti oltre 100 mm di pioggia. “I livelli del Po nei primi tratti piemontesi potranno attestarsi a valori prossimi o di poco superiori alla prima soglia di criticità (ordinaria – colore giallo)“: è quanto ha reso noto l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Sulla restante asta del fiume, “i livelli attesi si manterranno sotto le soglie di criticità (colore verde – criticità assente)“. L’allerta continuerà ancora per qualche ora precauzionalmente ma si inizia a fare già la conta dei danni.

I privati possono fare richiesta di contributi al Comune per gli eventi calamitosi

La regione del Piemonte ha messo a disposizione due possibilità per i privati di fare delle richieste ai Comuni sui danni causati dall’evento calamitoso. Con la Scheda B c’è la possibilità di “Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato” predisposta dal Dipartimento di Protezione Civile. Mentre con il Modello AS “Richiesta di contributo per autonoma sistemazione del nucleo familiare” che viene predisposto dal Settore Infrastrutture e Pronto Intervento, si può chiedere un contributo per i cittadini che si sistemano in modo autonomo della propria casa distrutta o sgomberata a causa del maltempo.

