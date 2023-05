Piemonte, allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico: annullata la tappa del Giro d’Italia

Piemonte, allerta meteo per la giornata di sabato 20 maggio. “Al momento la situazione in Piemonte non presenta criticità, ma alla luce di quanto sta avvenendo in Emilia Romagna abbiamo voluto agire d’anticipo e attivare fin da oggi il nostro sistema di emergenza per farci trovare pronti. Per questa ragione abbiamo deciso di aprire già da oggi la nostra sala operativa della Protezione civile che è presidiata 24 ore su 24”, spiega il presidente Cirio.

Piemonte, allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico

Sabato 20 maggio è stata annunciata l’allerta meteo su molte Regioni. Anche in Piemonte la Protezione Civile ha attenzionati diverse zone con allerta arancione.

La Città Metropolitana monitora la situazione 24 ore su 24. “Nel complesso – scrive l’ente in una nota – la situazione impone ai cittadini la massima prudenza. La protezione civile metropolitana invita a limitare i trasferimenti al minimo necessario, evitare i sottopassi, non sostare sui ponti e nelle zone limitrofe ai corsi d’acqua, togliere le auto dai parcheggi sotterranei e parcheggiarle al sicuro prima dell’intensificarsi delle piogge, non sostare nei locali sotterranei e togliere ciò che va riposto all’asciutto quando non piove. I cittadini nelle zone a più alto rischio sono invitati a seguire i media per tenersi aggiornati sull’evoluzione della situazione e a seguire le indicazioni dei loro sindaci, ai quali vanno comunicate le eventuali criticità”.

La Regione Piemonte sui social ha pubblicato un aggiornamento per informare quante più persone possibili: “Sono stati finora aperti 46 Centri operativi comunali (Coc): 25 in provincia di Cuneo, 20 in provincia di Torino, 1 in provincia di Alessandria, oltre ad un Centro di coordinamento dei soccorsi a Cuneo. Il torrente Ellero ha raggiunto i livelli di guardia a Mondovì ma sta già scendendo. La località che ha registrato la maggiore quantità di pioggia (93 millimetri) è Peveragno. A Pancalieri richiesti 500 sacchi di yuta. L’autostrada Torino-Piacenza ha adottato alcune misure cautelative (chiusura di svincoli, uscite, entrate). A Perosa Argentina disposto lo sgombero di edifici in borgata Robert, che ha interessato 2 nuclei familiari”.

Annullata la tappa del Giro d’Italia

In Piemonte, nelle zone soprattutto dove è stato annunciato il maltempo, la tappa del Giro d’Italia è stata annullata: “da Borgofranco d’Ivrea e Crans Montana, hanno consigliato gli organizzatori a trasferire in pullmann i corridori fino all’uscita del tunnel del Gran San Bernardo, per motivi di sicurezza. Da lì è prevista la partenza della tappa, ridotta a circa 80 chilometri, per affrontare le ultime due salite”, sono state le parole ai microfoni di RaiSport di Mauro Vegni, direttore del Giro.

