Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, quando torna il dating show?

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, il dating show va in pausa nei prossimi giorni: quando torna in tv?

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, 21 aprile: quando torna il programma di Maria De Filippi? Pausa per l’amato dating show di Canale 5, non ce n’è traccia nel palinsesto di oggi: come mai?

Perché Uomini e Donne non va in onda oggi, 21 aprile: pausa per il dating show

Brutte notizie per gli appassionati di Uomini e Donne, oggi 21 aprile non andrà in onda il consueto appuntamento giornaliero con il dating show alle 14.45. Cosa è successo? La pausa dell’amata trasmissione di Maria De Filippi è presto spiegata, al suo posto andrà in onda una puntata speciale di un’altra creatura della nota conduttrice. Il palinsesto darà infatti spazio ad uno speciale su Amici, una puntata più lunga del solito, con ogni probabilità per preparare al meglio il pubblico al prossimo serale, previsto per sabato prossimo. Non aiuta che il materiale registrato per Uomini e Donne sia, di fatto, terminato per il momento. L’ultima registrazione del programma risale al 16 aprile, mentre la prossima è prevista per domani, il 22.

Quando torna in tv? Anche i tronisti fanno ponte…

I fan di Uomini e Donne dovranno quindi armarsi di pazienza. Oltre a quella di oggi, salteranno anche le puntate del 24 e del 25 aprile: anche tronisti e corteggiatori faranno il ponte per la Festa della Liberazione. Il ritorno su Canale 5 del dating show è infatti previsto per il 26 aprile, quando andrà in onda il materiale registrato il 22. Al suo posto di lunedì verrà trasmesso un film sentimentale, La casa sul lago, tratto dal ciclo tedesco Inga Lindstrom, pseudonimo della sceneggiatrice Christiane Sadlo. Altro film tedesco per martedì, Il fantasma di Cassley, stavolta un giallo sempre a firma di Sadlo tratto da un romanzo di Rosamunde Pilcher.