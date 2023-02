Moldavia, la premier Gavrilita da le dimissioni: cosa è successo?

Moldavia, la premier Natalia Gavrilita da le dimissioni dopo un anno e mezzo di governo: cosa è successo? Si chiude l’esperienza dell’economista e politica moldava alla guida del paese: “Gestite numerose crisi dall’inizio della guerra in Ucraina“.

Moldavia, la premier Natalia Gavrilita da le dimissioni

Il 10 febbraio 2023 Natalia Gavrilita, premier della Moldavia, ha annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa: “Cari cittadini, dopo un anno e mezzo a capo di questo governo, è giunto il momento di annunciare le mie dimissioni”. La nota economista, alla guida del paese dal 6 agosto 2021, si fa da parte dopo mesi di difficoltà e rimpasti, ben cinque durante il suo mandato. Nel corso della conferenza Gavrilita ha specificato come non si aspettasse di dover gestire “così tante crisi causate dall’aggressione russa in Ucraina”. La Moldavia si è infatti ritrovata ad affrontare numerosissimi problemi negli ultimi mesi, dall’inflazione galoppante alla crisi energetica, sopportando inoltri le costanti pressioni russe.

Fame di cambiamenti, dai sondaggi il 60% dei cittadini chiede un nuovo governo

Le costanti difficoltà vissute dal governo Gavrilita hanno minato la fiducia del popolo moldavo verso la leader del Partito di Azione e Solidarietà. Secondo i sondaggi d’opinione più del 60% dei cittadini è favorevole ad un cambio al vertice. Una situazione di sfiducia di cui l’ex premier era pienamente consapevole. Gavrilita ha infatti commentato amara: ““Se il governo avesse goduto all’interno del Paese della stessa fiducia che ci hanno fatto sentire i nostri partner europei, saremmo stati in grado di avanzare ulteriormente e più velocemente con le riforme”. La Presidente Maia Sandu nominerà a breve un nuovo governo, che sarà poi sottoposto all’approvazione del parlamento moldavo.