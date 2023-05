Francesco Vaia, chi è il direttore dello Spallanzani: biografia, curriculum, vita privata, moglie

Chi è Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Dalla carriera alla vita privata del medico di origini partenopee, cosa sappiamo di lui? Scopriamo qualche informazione in più sul suo conto.

Chi è Francesco Vaia, vita privata e carriera del direttore dello Spallanzani: biografia e curriculum

Nato a Casandrino, in provincia di Napoli, il 27 novembre 1954, Francesco Vaio ha 68 anni ed è un noto medico italiano, direttore dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma. Laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 all’Università degli Studi di Napoli Federico II, Vaia si è costruito negli anni una brillante carriera in ambito medico. Si è in seguito specializzato in Statistica Sanitaria all’Università La Sapienza di Roma. Proprio nella capitale fa le sue prime esperienze come direttore sanitario, prima di approdare allo Spallanzani: lavora in questo ruolo presso l’Istituto Regina Elena e l’Istituto San Gallicano, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I di Roma e le ASL Roma D, C ed E. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto il ruolo di vice commissario straordinario I.F.O. e ha fatto parte del Consiglio del Consorzio TPL. Da diversi anni Vaia insegna Economia Sanitaria presso UniCamillus

Vita privata, chi è sua moglie?

Si sa molto poco circa la vita privata di Francesco Vaia. Il medico tiene molto alla propria privacy e a quella dei suoi familiari. È sposato dal 2 ottobre 1983 con una donna originaria di Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Vaia vive a Roma, insieme a sua moglie e alla sua famiglia. Ha un profilo Instagram e un profilo Twitter, dove si definisce “amante della poesia e della cucina”.