Perché Mancini si è dimesso, parla l’ex CT: “Scelta personale”

Perché Roberto Mancini si è dimesso, le parole dell’ex CT: “Scelta personale”. L’ormai ex allenatore azzurro saluta giocatori e tifosi dopo l’addio alla Nazionale: “È stato un onore, grazie della fiducia”.

Roberto Mancini si è affidato ad un post su Instagram per salutare pubblico e colleghi dopo le dimissioni da commissario tecnico della Nazionale Italiana. L’ex CT azzurro ha provato a spazzar via le tante voci sul suo conto spiegando che l’addio è stata una sua decisione. “Le dimissioni da CT della Nazionale sono state una mia scelta personale.” -scrive Mancini- “Ringrazio il Presidente Gabriele Gravina per la fiducia, insieme a tutti i membri della FIGC. Saluto e ringrazio tutti i miei giocatori e tifosi che mi hanno accompagnato in questi 5 anni. Porterò sempre nel cuore la straordinaria vittoria dell’Europeo 2020. È stato un onore“.

Le voci dietro le dimissioni: da Bonucci alle offerte dall’Arabia

Sono già tante le voci di corridoio in circolo sul web riguardo il vero motivo dietro le dimissioni di Roberto Mancini. Una delle più pressanti vede il tecnico tentato da un’allettante offerta milionaria dall’Arabia Saudita. Secondo altre indiscrezioni il divorzio improvviso sarebbe stato causato da frizioni interne non meglio specificate. Scende più nel dettaglio il direttore di SportItalia Michele Criscitiello, secondo il quale Mancini e il suo secondo Alberico Evani non avrebbero gradito l’intenzione del presidente Gabriele Gravina di inserire Leonardo Bonucci nello staff: “Primi rumors sulla rottura: Mancini ed Evani non avrebbero gradito la forzatura di Gravina di inserire Bonucci nello staff. L’ingresso di Bonucci in azzurro avrebbe risolto anche un problema alla Juve. Da capire se Mancini abbia anche proposte arabe sullo sfondo”.