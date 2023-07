Allerta meteo 3 luglio su alcune regioni: temporali e grandine in arrivo. Avviso della Protezione Civile

Allerta meteo annunciato per la giornata di lunedì 3 luglio 2023. Alcune regioni coinvolte con il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un bollettino di criticità individuando le zone più a rischio.

Allerta meteo 3 luglio su alcune regioni: temporali e grandine in arrivo

Continua l’allerta meteo in questa prima fase di luglio con temporali e grandine in arrivo. Secondo l’avviso del Dipartimento della Protezione Civile sono previste precipitazione sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Lombardia orientale ed Emilia-Romagna orientale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati;- da isolate a spase, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto del Nord e su Toscana orientale e settentrionale, Umbria, Marche, Lazio orientale ed Abruzzo, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Venti: localmente forti nord-occidentali sulla Sardegna. Dunque, è stata diramata allerta gialla in Trentino alto adige, Emilia Romagna e Marche.

📆 Lunedì #3luglio

🔔🟡 #allertaGIALLA per rischio temporali su Marche, ampi settori di Emilia-Romagna e parte del Trentino Alto Adige

Consulta il bollettino nazionale di allerta meteo-idro 👉https://t.co/mE6sFKPdqY pic.twitter.com/p6QhoOaKGP — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) July 2, 2023

Avviso della Protezione Civile

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano