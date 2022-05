Chi sono le star che non possono comprarsi una Ferrari? Non solo Justin Bieber. NOMI

Ci sono vip e star che non possono comprarsi una Ferrari perchè sono finiti nella lista nera del Cavallino Rampante: chi sono?

Forse non si direbbe, ma ci sono star che non possono permettersi una Ferrari perchè finiti nella lista nera del Cavallino Rampante. Ecco chi sono.

Chi sono le star che non possono comprarsi una Ferrari? I nomi

Ci sono personalità piuttosto famose che sono state inserite in una black list della Ferrari, in quanto non è stato notificato se sia a tempo determinato od indeterminato. Ma chi sono?

Stando a voci di corridoio non ancora verificate, sono diverse le star che non avrebbero modo di permettersi una Ferrari, vettura italiana tanto amata.

In questa lista di nomi comparirebbe il nome del cantante canadese Justin Bieber, il quale è stato addirittura capace di perdere la sua Ferrari 458 Italia (spendendo tempo e denaro per ritrovarla). Altro attore è il famoso protagonista di Hollywood Nicolas Cage, considerato una persona che dilapida i suoi soldi senza alcun freno. Assieme a lui troviamo 50 Cent, il rapper statunitense rimasto a piedi con la sua Ferrari 488 e che ora non fa che parlare male del marchio Ferrari.

Altri nomi sono il pugile Floyd Mayweather (che ha acquistato una Ferrari solo per mostrarla sui media), Kim Kardashian ed il rapper Tyga (che avrebbe saltato alcuni pagamenti della sua Ferrari in leasing).

La black list dei nomi sgraditi

Chiunque voglia acquistare una Ferrari solamente per farne sfoggio sui social media o chi l’ha utilizzata solo a scopi pubblicitari senza alcun accordo, pare che finisca sulla lista nera del Cavallino Rampante. I vip sono avvisati.

