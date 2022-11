Il Paradiso delle Signore 7 non andrà in onda dal 28 novembre: perché la soap opera è sospesa?

Il Paradiso delle Signore 7 si ferma: la soap opera non andrà in onda per circa due settimane. Ecco i motivi dello stop.

Il Paradiso delle Signore 7 si ferma: la famosa soap opera non andrà in onda a partire dal 28 novembre. Un stop che è stato annunciato ed arriva come una brutta notizia per i tanti appassionati della soap opera.

Il Paradiso delle Signore 7 non andrà in onda dal 28 novembre

Il Paradiso delle Signore 7 subirà uno stop e non andrà in onda per circa due settimane. Un duro colpo per gli appassionati della soap opera, campione di incassi nelle ultime stagioni.

Ecco quando non andrà in onda:

Lunedì 28 novembre 2022, ore 16:05

Martedì 29 novembre 2022, ore 16:05

Mercoledì 30 novembre 2022, ore 16:05

Giovedì 1° dicembre 2022, ore 16:05

Venerdì 2 dicembre 2022, ore 16:05

Lunedì 5 dicembre 2022, ore 16:05

Martedì 6 dicembre 2022, ore 16:05

Mercoledì 7 dicembre 2022, ore 16:05

Giovedì 8 dicembre 2022, ore 16:05

Venerdì 9 dicembre 2022, ore 16:05

Perché la soap opera è sospesa?

Di conseguenza, le puntate inedite della soap opera torneranno regolarmente in onda a partire da lunedì 12 dicembre, come sempre nella fascia oraria delle 16. Il motivo dello stop è l’inizio dei Mondiali in Qatar. Per dare più spazio sui canali Rai alla competizione internazionale calcistica, la produzione ha deciso di sospendere la soap opera per due settimane. Questo stop però ne eviterà un altro, ossia quello natalizio. Dunque, poi si andrà in onda sempre su Rai 2 tra Natale e Capodanno.

LEGGI ANCHE: La bella stagione, al Cinema il docufilm sulla Sampdoria: quando esce, chi sono i protagonisti e trailer