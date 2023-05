Il cantante Diodato, a differenza di quanto aveva fatto sapere a più riprese, non potrà essere sul palco del concerto di Taranto del 1 maggio. Ecco perchè.

Perchè Diodato non ci sarà al concerto di Taranto del 1 maggio?

In un post pubblicato sui social il cantante Diodato, che aveva dato una grande mano nella organizzazione del concerto del primo maggio di Taranto, non potrà essere sul palco. Il motivo? Problemi di salute. “Purtroppo per un piccolo stop di salute non potrò prendere parte all’uno maggio libero e pensante di Taranto – scrive l’artista, vincitore di un Festival di Sanremo con il brano Fai Rumore – Ci tenevo tantissimo a salire su quel palco con i miei colleghi che hanno scelto di far sentire oggi la propria voce per parlare di libertà, del diritto che tutt* dovremmo avere di essere liberi […] Taranto lotta da sempre guardando avanti e al mondo, accendendo una luce sulla necessità che il diritto al lavoro, alla salute e alla tutela ambientale vengano portati avanti insieme e non sacrificati nel nome di un sistema non libero e inaccettabile”.

I ringraziamenti di Michielin

Poco dopo la pubblicazione del post di Diodato, Francesca Michielin ha risposto al cantante su Twitter. “Grazie Diodato per questa opportunità e questo tuo affetto, ci rifaremo”.