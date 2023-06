Hollywood, l’ultimo singolo di Irama e Rkomi: testo e video

Il panorama musicale italiano continua a mostrare un’ottima produzione. Irama e Rkomi hanno annunciato il loro ultimo singolo, dal titolo Hollywood.

I due artisti, da pochi giorni, hanno comunicato il loro album.

Hollywood, il testo dell’ultimo singolo di Irama e Rkomi

I due artisti, entrambi rapper, hanno da poco comunicato il loro nuovo album, intitolato No Stress. Per dare un assaggio della loro collaborazione, ecco allora uno dei singoli presenti, ovvero Hollywood. Si sono affidati, per l’occasione, a Shablo, il quale ha preso parte al pezzo.

La canzone parla d’amore, toccando anche le esperienze (e il vissuto) di entrambi, con un sound vivace e coinvolgente. Un’anteprima di ciò che racconterà il disco.

Di seguito il testo del brano:

No stress, baby, no stress

yo, yo, yo

ti cerco per Hollywood

come mai, come mai, come mai

mi fai morire

e anche se non è

logico

farà male anche mentre sorriderò

Se non mi guardi fa lo stesso e so

che era solo sesso e no

come mai, come mai, come mai

vuole farmi soffrire

e poi svegliarci il giorno dopo

(e poi svegliarci il giorno dopo)

dentro una camera in Brasile

(dentro una camera in Brasile)

sapere che era solo un gioco

che dura troppo poco

ma è bello da morire

però bello da morire

È come se non avessi mai vissuto per me

eppure abbiamo fatto molta strada per me, famiglia

ci siamo seduti sulla cima di un tetto per mano

come una corda legata, che faccio lascio?

entro mi guardo e sono triste

eppure non c’è niente che non vada davvero

capita che dentro le coppie sono single

ed esco con la prima

Guardo il sole un attimo

fino a che non sarà nero

non ti dimenticherò

Ti cerco per Hollywood

come mai, come mai, come mai

mi fai morire

e anche se non è

logico

farà male anche mentre sorriderò

Mi servon cinque gocce perché amo le altezze

c’è la luna piena, sto volando per Las Vegas

baby non è ora, non è ora di crescere

cado nella fiamma, sto bruciando la candela

sono uscito insieme a Paola, poi Claudia, poi nulla

sono sparito di nuovo con Giulia

mi sono confuso, credo di essermi fottuto

da solo

appunto sono il solito, ho chiuso

Fuggirei con te

una strada, un tramonto

una Cadillac e via

l’amore poi non è un granché

dimmi no, dimmi no, dimmi no

che ho il cuore a mille

Ti cerco per Hollywood

come mai, come mai, come mai

mi fai morire

e anche se non è logico

farà male che mentre sorriderò

Il video della canzone