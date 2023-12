Perché Anna Pettinelli ha lasciato La Vita in Diretta, le indiscrezioni sul cachet

Perché Anna Pettinelli ha lasciato La Vita in Diretta per unirsi a Pomeriggio 5? Le recenti indiscrezioni sull'aumento di cachet.

Perché Anna Pettinelli ha lasciato La Vita in Diretta? La conduttrice ed opinionista è passata dal talk show di Alberto Matano al Pomeriggio 5 di Myrta Merlino. Le ultime indiscrezioni parlano di un consistente aumento di cachet.

Perché Anna Pettinelli ha lasciato La Vita in Diretta per Pomeriggio 5?

Il pomeriggio televisivo italiano, negli ultimi mesi, è stato caratterizzato da un vero e proprio tiro alla fune per gli ascolti tra il talk show Rai La Vita in Diretta di Alberto Matano e il suo corrispettivo Mediaset, il Pomeriggio 5 di Myrta Merlyno. I due show sono in costante competizione sia per assicurarsi l’attenzione del pubblico a casa, sia per garantire la presenza dei migliori ospiti possibili nei propri studi. Una di questi ospiti è la nota opinionista Anna Pettinelli che, negli ultimi giorni, è passata dalla corte di Matano a quella di Merlino. Un trasferimento improvviso che ha sorpreso molti appassionati di tv, visto che da tempo la conduttrice era un’ospite fissa del programma Rai. Secondo le ultime indiscrezioni la Pettinelli diventerà invece una presenza stabile di Pomeriggio 5 a partire da gennaio 2024. Cosa è successo?

Le voci sul cachet triplicato, le indiscrezioni del web

Secondo alcune recenti indiscrezioni dietro il cambio di bandiera di Anna Pettinelli, già giudice ad Amici e quindi in contatto con Mediaset, ci sarebbero motivazioni soprattutto economiche. Il giornalista di Dagospia Giuseppe Candela ha riportato una notizia pubblicata dal settimanale Oggi, secondo la quale per le sue ospitate su Canale 5 l’opinionista riceverà oltre il triplo del cachet ottenuto invece sulle poltrone Rai: “Anna Pettinelli passa dai 300 euro di cachet a La Vita in Diretta ai 1000 di Pomeriggio 5. Ecco il motivo del “trasloco”“. Per il momento non vi sono ancora conferme o commenti né da Mediaset, né dalla diretta interessata.