Per sempre mai, l’ultimo singolo di Shade e Federica Carta: testo e video

Il mese di Maggio ha regalato moltissime emozioni e non smette di presentare nuove canzoni. Ecco allora l’ultimo singolo di Shade, Per sempre mai, con la partecipazione della giovanissima Federica Carta.

Il rapper torinese ritorna dopo mesi di assenza.

Per sempre mai, il testo dell’ultimo singolo di Shade con Federica Carta

Il rapper classe ’87 torna in grande spolvero con un nuovo singolo, dal titolo Per sempre mai. Il pezzo è stato impreziosito dalla voce di Federica Carta, giovane artista con cui il cantante torinese ha collaborato in diverse occasioni. La canzone farà parte del prossimo album in uscita.

Così, dopo Pendolari e Lunatica, Shade presenta una nuova versione di se stesso. La canzone racconta di un rapporto nato dentro un pub, come possibile osservare dal video ufficiale. Un sound pop-house dai contorni vivaci.

Di seguito il testo del brano:

Senza la tua notifica di prima mattina

La vita non è quella di prima

Sono giorni amari

Ma nel mio domani

C’è un posto per te in prima fila

Ricordi restavamo per ore

A parlare in auto sotto il portone

E io in certe notti vedo quei tuoi occhi tipo in tutti i posti

Fuori da una discoteca a piangere

Con un mezzo sconosciuto a cui parlo di te

Sai che stavo quasi per andarmene

Ma non basterà una notte a convincermi che

Due come noi per sempre mai

Con te le ore hanno le ali

Ma se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai

Due come noi per sempre mai

Ma Se l’amore è avere cura tu sei l’unica

che spacca tutto come gli hooligans,

te lo ricordi, parlavamo con gli occhi

se era troppo alta la musica

e ti tenevo la testa mentre vomitavi l’anima,

due fuori di testa a litigare in una macchina,

io e te non si matcha come Nike e Adidas

Fuori da una discoteca a piangere

Con un mezzo sconosciuto a cui parlo di te

Sai che stavo quasi per andarmene

Ma non basterà una notte a convincermi che

Due come noi per sempre mai

Con te le ore hanno le ali

Ma se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai

Due come noi per sempre mai

E non mi va più di rialzarmi e di cadere

Ed ogni volta tocco il cielo e dopo il fondo del bicchiere

Mi dici rimani e, non esiste domani e, e se è vero che è finita non si vede

Due come noi per sempre mai

Con te le ore hanno le ali

Ma se soltanto sapessi quanto mi hai fatto a pezzi non ci crederesti mai

Due come noi per sempre mai

Il video della canzone